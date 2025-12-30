به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در پیامی به آئین پایانی دهمین جشنواره هنر آسمانی در سالن همایش‌های بین‌المللی امام کاظم (ع) قم، با قدردانی از مدیر حوزه‌های علمیه، مسؤولان نهادهای حوزوی و هنری، عوامل اجرایی جشنواره و طلبه‌ها و هنرمندان حوزوی، بر اهمیت بهره‌گیری از بیان روزآمد برای انتقال دستاوردهای علمی و معرفتی حوزه‌های علمیه به جامعه اسلامی تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه هنر در مکتب اسلام، آیه‌های نورانی قرآن کریم و روایت‌های اهل‌بیت (ع) را از والاترین جلوه‌های هنر الهی دانست که از آغاز بعثت پیامبر اکرم (ص)، زبان گویای ترویج اندیشه توحیدی بوده و تعالیم الهی را به زیباترین شکل ممکن به جان انسان‌ها رسانده است.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: توجه مکتب اسلام به هنر موجب شده است که در طول تاریخ، بزرگان دین و فضلای حوزه‌های علمیه به هنر متعالی روی آورند و آثار فاخر و ماندگاری از عالمان و حوزویان بر جای بماند.

وی توجه ویژه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به هنر را امری مبارک و نویدبخش آینده‌ای درخشان در عرصه تبلیغ نوین ذکر کرد و افزود: جشنواره هنر آسمانی با ترسیم دورنمایی از حضور مؤثر هنرمندان حوزوی در عرصه‌های نوین تبلیغی، گامی راهبردی در مسیر تبلیغ حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید.

این مرجع تقلید، مزین شدن دهمین دوره جشنواره به بخش ویژه تبلیغ نوین و هوش مصنوعی را نشانه نگاه عمیق متولیان حوزه‌های علمیه به ضرورت تبلیغ روزآمد عنوان کرد.

آیت‌الله نوری همدانی در پایان این پیام، ضمن آرزوی توفیق برای برگزارکنندگان و مجریان جشنواره، از خداوند متعال خواست دل‌ها را به نور معرفت آموزه‌های دینی منور سازد و تلاش‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی را زمینه‌ساز تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) قرار دهد.

دهمین جشنواره بین‌المللی هنر آسمانی با هدف حمایت از هنر حوزوی برگزار، و بیش از چهار هزار اثر از داخل و خارج کشور به دبیرخانه آن ارسال شد؛ این دوره برای نخستین‌بار با بخش ویژه تبلیغ نوین و هوش مصنوعی همراه بود.