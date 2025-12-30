  1. استانها
  2. زنجان
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۸

رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان استان زنجان را فرا می گیرد

رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع یخبندان و هوای سرد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از دیشب بارش برف در استان آغاز شده و این شرایط تا اواخر امروز مهمان زنجانی‌ها است و انباشت برف در ۴۸ ساعت آینده پیش بینی می‌شود.

وی ابراز کرد: در ارتفاعات کوهستانی استان زنجان همچنان شاهد برف و کولاک هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود به علت وزش باد شدید در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده و ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: به علت کولاک و وزش باد شدید هشدار نارنجی هواشناسی در استان صادر شده است.

وی از کاهش دما و وقوع یخبندان در استان زنجان تا اواخر هفته جاری خبر داد و بیان داشت: دما در برخی از مناطق استان به زیر صفر درجه سانتی گراد می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۶ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

کد خبر 6706936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها