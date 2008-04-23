  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

بازدید وزیر علوم از دانشگاه ملایر/ توسعه رشته ای دانشگاه ملایر

بازدید وزیر علوم از دانشگاه ملایر/ توسعه رشته ای دانشگاه ملایر

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان همدان ظهر امروز از دانشگاه ملایر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ملایر در سال 84 با 7 رشته تحصیلی فعالیت می کرد که در سال 86 با 16 رشته تحصیلی به فعالیت خود ادامه داده است و توسعه رشته ای آن پس از فعال شدن مدیریت فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بیش از صد در صد رسیده است.

دانشگاه ملایر هم اکنون در 9 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و به تازگی موفق به اخذ مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی شده است.

همراه با افزایش پست سازمانی در دانشگاه ملایر، چارت سازمانی این دانشگاه نیز ارتقاء یافته است. دانشگاه ملایر در سال 85 تنها41 پست سازمانی داشت که اکنون این تعداد به 257 پست سازمانی مصوب رسیده است.

این گزارش می افزاید، تعداد دانشجویان دانشگاه ملایر نیز در 2 سال گذشته 3 برابر شده است.

فرماندار ملایر و برخی از روسای ادارات این شهرستان محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را در بازدید از دانشگاه ملایر همراهی کردند.

کد مطلب 670695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها