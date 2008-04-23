بازدید وزیر علوم از دانشگاه ملایر/ توسعه رشته ای دانشگاه ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ملایر در سال 84 با 7 رشته تحصیلی فعالیت می کرد که در سال 86 با 16 رشته تحصیلی به فعالیت خود ادامه داده است و توسعه رشته ای آن پس از فعال شدن مدیریت فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بیش از صد در صد رسیده است.

دانشگاه ملایر هم اکنون در 9 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و به تازگی موفق به اخذ مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی شده است.

همراه با افزایش پست سازمانی در دانشگاه ملایر، چارت سازمانی این دانشگاه نیز ارتقاء یافته است. دانشگاه ملایر در سال 85 تنها41 پست سازمانی داشت که اکنون این تعداد به 257 پست سازمانی مصوب رسیده است.

این گزارش می افزاید، تعداد دانشجویان دانشگاه ملایر نیز در 2 سال گذشته 3 برابر شده است.

فرماندار ملایر و برخی از روسای ادارات این شهرستان محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را در بازدید از دانشگاه ملایر همراهی کردند.