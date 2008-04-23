پهلوانان کالپوش کشتی پهلوانی آلیش را زنده می کنند

کارشناس پژوهشهای مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: نخستین جشنواره شقایقها، همزمان با رویش میلیونها شقایق گلگون در دشت شقایقهای کالپوش شاهرود در ۲۷اردیبهشت ماه برگزار می شود.
حمید رضا حسنی افزود: این جشنواره با هدف معرفی جاذبههای بکر و مستعد کالپوش و احیای مسابقات کشتی پهلوانی آلیش و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: برپایی مسابقات کشتی کمر به کمر که یکی از ورزشهای پهلوانی منطقه کالپوش به شمار می رود، در فصل بهار و هنگام برپایی مجالس عروسی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این جشنواره در دشت شقایق ها و طبیعت زیبای منطقه برگزار می شود، جشنواره طبیعت گردی، بازدید از منطقه گردشگری نام نیک، آبشار و کوه سردار بگ و موسیقی محلی را از برنامه های جنبی جشنواره عنوان کرد.
این کارشناس مردم شناسی یاد آور شد: این جشنواره توسط شرکت تعاونی توسعه گردشگری هیرکان توران و با همکاری دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی نوین گشت شاهرود برگزار میشود.
حسین آباد کالپوش در ۲۰۰کیلومتری شمال شرقی شهرستان شاهرود واقع شده است که دشت شقایق در 220 کیلومتری شمال شرق شاهرود واقع شده است.
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