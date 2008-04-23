پهلوانان کالپوش کشتی پهلوانی آلیش را زنده می کنند

کارشناس پژوهشهای مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: نخستین جشنواره شقایق‌ها، همزمان با رویش میلیون‌ها شقایق گلگون در دشت شقایقهای کالپوش شاهرود در ۲۷ ‬ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

حمید رضا حسنی افزود: این جشنواره با هدف معرفی جاذبه‌های بکر و مستعد کالپوش و احیای مسابقات کشتی پهلوانی آلیش و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برپایی مسابقات کشتی کمر به کمر که یکی از ورزشهای پهلوانی منطقه کالپوش به شمار می رود، در فصل بهار و هنگام برپایی مجالس عروسی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دشت شقایق ها و طبیعت زیبای منطقه برگزار می شود، جشنواره طبیعت گردی، بازدید از منطقه گردشگری نام نیک، آبشار و کوه سردار بگ و موسیقی محلی را از برنامه های جنبی جشنواره عنوان کرد.

این کارشناس مردم شناسی یاد آور شد: این جشنواره توسط شرکت تعاونی توسعه گردشگری هیرکان توران و با همکاری دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی نوین گشت شاهرود برگزار می‌شود .