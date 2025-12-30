  1. استانها
۷۰ درصد آمار ثبت نام اعتکاف در بابل مربوط به دانش آموزان است

بابل - رئیس تبلیغات اسلامی بابل گفت: آمار ثبت‌نام‌های اعتکاف نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان دانش‌آموزان هستند.

حجت‌الاسلام اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اعتکاف در ۱۴۷ مسجد این شهرستان در ماه رجب المجب خبر داد و اعلام کرد: ۹۵ مسجد به صورت مشترک برای برادران و خواهران و ۴۰ مسجد ویژه خواهران به برگزاری این برنامه معنوی خواهند پرداخت. همچنین، ۱۲ مسجد ویژه برادران است.

وی در ادامه افزود: تا این لحظه آمار ثبت‌نام‌های اعتکاف نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان دانش‌آموزان هستند و حضور نوجوانان و جوانان دانش‌آموز و دانشجو در این مراسم چشمگیر بوده است.

حجت‌الاسلام اکبرزاده به حضور ویژه گروه‌های مادر و دختری و پدر و پسری در برنامه‌های اعتکاف اشاره کرد و گفت: تعداد معتکفین دهه نودی نیز آمار قابل توجهی داشته است.

رئیس تبلیغات اسلامی بابل همچنین به برنامه‌های ویژه این دوره اعتکاف اشاره کرد و گفت: امسال مبلغین عزیز در جمع معتکفین حاضر خواهند بود و دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده تا بدانند چه نکاتی باید در مراسم اعتکاف بیان و پیگیری شود.

وی در پایان ضمن دعا برای موفقیت برگزارکنندگان و خادمان اعتکاف، اظهار امیدواری کرد که امسال نیز شاهد برگزاری یک اعتکاف موفق و مومنانه در شهرستان بابل باشیم.

