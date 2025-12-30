به گزارش نرگس مرادخانی در دیدار با حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار داشت: نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه (IRTUREX) با رویکرد ملی و بین‌المللی و در راستای سیاست‌های دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران با همسایگان برگزار می‌شود و استان زنجان به‌عنوان متولی این رویداد می‌تواند نقش مؤثری در زمینه‌سازی برای تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه‌های تجاری و افزایش مبادلات اقتصادی میان ایران و ترکیه ایفا کند.

مرادخانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان، گفت: زنجان علاوه بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی، در حوزه صنایع معدنی و فلزی توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران ترک قرار گیرد؛ ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی استان و طرف‌های ترکیه‌ای، فرصت‌های تازه‌ای را برای توسعه صادرات و جذب سرمایه فراهم خواهد کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه گفت: بهره‌گیری از ابزارهای نوین دیپلماسی تجاری و برگزاری رویدادهای بین‌المللی نظیر نمایشگاه تجارت ایران و ترکیه (IRTUREX) می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تعاملات اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری ایفا کند.

حمید قنبری با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی ایران و ترکیه افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های مشترک تجاری، زمینه شناخت مستقیم فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و در کنار آن، به رفع موانع تجارت و تسهیل همکاری‌های دوجانبه کمک خواهد کرد.