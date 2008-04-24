افزایش 100 درصدی کشت ذرت دانه ای در شهرستان تربت حیدریه

محمد سلطانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه افزود: به علت نیاز واحدهای دامی به علوفه و خرید کارخانجات خوراک دام، کشت ذرت دانه ای صد در صد و ذرت علوفه ای 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه تصریح کرد: به علت افزایش قیمت جهانی غلات کشت ذرت دانه ای و علوفه ای و ایجاد واحدهای دامداری جدید از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده، میزان تأمین علوفه این واحدها افزایش یافته است.

وی گفت: سطح زیرکشت ذرت دانه ای به 150 هکتار و کشت ذرت علوفه ای 700 هکتار رسیده است و برای حمایت از این کشت، تهیه بذر اصلاح شده و نهاده های کشاورزی در اختیار دامداران قرار گرفته است.