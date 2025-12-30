شاعر زنجانی منتخب جشنواره سراسری شعر کویر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رسولی، شاعر زنجانی، در یازدهمین کنگره سراسری شعر کویر به عنوان شاعر منتخب معرفی شد.رسولی از شاعران پیشکسوت و مطرح زنجانی هست که در جشنواره های مختلف شعر دارای عناوین برتر است و تالیفاتی در زمینه شعر بخصوص شعر آیینی دارد.

در آیین اختتامیه یازدهمین کنگره سراسری شعر کویر از ۲۰ اثر منتخب تجلیل به‌عمل آمد و که اثر امیر رسولی از اثار متنخب این کنگره سراسری بود.

دبیرخانه این کنگره در شهریورماه امسال فراخوان خود را منتشر کرد که در پی آن، ۷۱۳ اثر از سوی ۳۲۰ شاعر از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی آثار توسط کمیته داوران، در نهایت ۲۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند و صاحبان این آثار در کنگره دو روزه شعر کویر حضور یافته و در آیین اختتامیه مورد تقدیر قرار گرفتند.