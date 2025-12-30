واحدهای اداری و قضائی دادگستری لرستان چهارشنبه تعطیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به اطلاعیه استانداری لرستان به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران باهدف صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی، فعالیت همه دادگستری‌های استان لرستان فردا چهارشنبه دهم دی‌ماه تعطیل است.

شایسته است رؤسای محترم حوزه‌های قضائی ترتیبی اتخاذ کنند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی دار، در اولین فرصت اقدام شود، به‌نحوی‌که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.

لازم به یادآوری است فعالیت شعب کشیک در دادسراها و محاکم طبق برنامه‌ریزی قبلی به قوت خود باقی است.