کاندیداتوری عارف برای ریاست جمهوری در ستاد اصلاح طلبان مطرح نشده است

هدایت آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصاحبه محمدرضا عارف با سایت ستاد انتخابات اصلاح طلبان مبنی بر اینکه اگر خاتمی تمایلی به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم نداشته باشد وی برای حضور در این انتخابات آمادگی دارد، گفت: ستاد اصلاح طلبان تاکنون تصمیمی درباره انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ نکرده اند.

وی با بیان اینکه اظهارات عارف نظر شخصی وی بوده است، گفت: تاکنون مذاکره ای از سوی ستاد اصلاح طلبان با عارف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده صورت نگرفته است.

بر اساس این گزارش، محمدرضا عارف در گفتگو با سایت ستاد انتخابات اصلاح طلبان با تأکید بر اصلح بودن خاتمی برای حضور در صحنه انتخابات آتی ریاست جمهوری گفته است: "از نظر من آقای خاتمی بهترین شخص برای اداره امور کشوراست، اما اگر ایشان بنا به هر دلیلی نخواهند در صحنه حضور یابند، با توجه به مشکلات و تهدیدات موجود پیش روی کشور (بنده) برای حضور در صحنه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمادگی دارم ."