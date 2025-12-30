به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزشوپرورش لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: بهموجب تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، فردا چهارشنبه تعطیل اعلام شده است و امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندی و بر اساس شیوهنامه ابلاغی از سوی وزارت آموزشوپرورش، به قوت خود باقی است و مطابق برنامه برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که در راستای تأمین انرژی پایدار و بهمنظور کمک به مدیریت مصرف بهینه انرژی و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز، امتحانات داخلی مدارس لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد.
تصمیمگیری در خصوص زمان برگزاری امتحانات لغو شده، توسط شورای مدرسه انجام خواهد گرفت و متعاقباً این تغییرات از سوی مدارس به اطلاع دانشآموزان و اولیای محترم خواهد رسید.
