جهاد تبیین امروز یک واجب شرعی برای هدایت نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد ظهر سه شنبه در افتتاحیه رویداد «چله تبیین» در آستان مقدس مسجد جمکران اظهار کرد: پس از انقلاب، بسیاری از مسئولیتهای دینی و اجتماعی با برچسب انقلابیگری تعریف شد، در حالی که ریشه فهم انقلاب به مبارزات پیش از پیروزی، اهداف امام راحل (ره) و فداکاریهای ملت ایران بازمیگردد.
وی با اشاره به فشارهای بیرونی و ضعفهای درونی سالهای پس از انقلاب افزود: جنگها، تحریمها، دشمنیهای آشکار، در کنار ناهماهنگیهای مدیریتی، مشکلات معیشتی و اثرگذاری فضای مجازی، نسل جوان را در معرض هجوم فکری قرار داده است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ضعف در روشنگری مؤثر را یکی از عوامل سردرگمی نسل جدید دانست و تصریح کرد: جهاد تبیین بهمعنای ارائه تبیین روشن، صادقانه و اقناعی از واقعیتهاست و این مهم امروز یک واجب شرعی است.
اجاقنژاد با تأکید بر لزوم پرهیز از دروغ و مبالغه در تبیین گفت: باید اشتباهات خود را بپذیریم و خطاهای برخی مسئولان را توجیه نکنیم، چراکه دشمن بیش از توان خود به اشتباهات ما امید بسته است.
وی نقش رسانه را فراتر از اطلاعرسانی دانست و خاطرنشان کرد: جامعه امروز بهدنبال روایت است و اگر روایت درست، منطقی و همراه با احساس ارائه نشود، روایتهای مسموم رسانههای دشمن جای آن را میگیرد.
تولیت مسجد جمکران در پایان، امیدآفرینی را ضرورتی اساسی برای جامعه عنوان کرد و گفت: جهاد تبیین باید با نگاه رسانهای و روایتگری مؤثر، مسیر حق را برای نسل جوان و مخاطبان جهانی روشن کند.
