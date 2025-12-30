به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرمی یگانه ظهر سه شنبه در آئین قرعه کشی تعیین قطعات اراضی کوی ارم با بیان اینکه پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، ثبت‌نام متقاضیان از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تاکنون فرآیند شناسایی، پایش و اولویت‌بندی مشمولان طبق ضوابط قانونی در حال انجام است، گفت: امروز قرعه‌کشی تخصیص زمین برای هزار و ۷۹۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط شهر زنجان که در محدوده کوی ارم ساماندهی شده بودند، با حضور دستگاه‌های نظارتی و عوامل اجرایی انجام شد.

یگانه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مراحل قبل گفت: پیش از این نیز نزدیک به ۴۶۰ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در سایت ثمین ۳ جانمایی و تخصیص زمین شده بودند و قرعه‌کشی امروز در ادامه همین روند و بر اساس تأمین زمین صورت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر شفافیت فرآیند انتخاب متقاضیان تصریح کرد: مبنای قرعه‌کشی، ضوابط و شاخص‌هایی است که به‌صراحت در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. این قانون آیتم‌ها و امتیازاتی را برای اولویت‌بندی مشخص کرده که طی هفته‌های گذشته، با حضور دستگاه‌های نظارتی و نهادهای ذی‌ربط، امتیازبندی متقاضیان انجام و در نهایت این ۱۷۹۶ نفر به‌عنوان واجدان شرایط قرعه‌کشی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: محل اجرای این مرحله از طرح، کوی ارم است که در شمال‌غرب شهر زنجان و در بالادست منطقه کوی زیتون واقع شده و برای اجرای طرح جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. ثبت‌نام همچنان باز است یگانه با بیان اینکه ثبت‌نام طرح جوانی جمعیت در تمامی استان‌ها همچنان فعال است، خاطرنشان کرد: همه افرادی که طبق قانون مشمول این طرح می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به سامانه «تم» نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. متقاضیان باید مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند که پس از آن، استعلام‌ها به‌صورت سیستمی انجام و راستی‌آزمایی می‌شود.

وی افزود: نتیجه بررسی‌ها از طریق سامانه به متقاضی اعلام می‌شود و افراد می‌توانند مشاهده کنند که درخواست آن‌ها رد شده یا واجد شرایط ورود به مرحله قرعه‌کشی هستند. بدیهی است انجام قرعه‌کشی منوط به تأمین زمین در شهر یا منطقه مورد تقاضا خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان درباره اجرای طرح در سایر شهرهای استان گفت: قرعه‌کشی انجام‌شده مربوط به شهر زنجان بوده و برای سایر شهرهای استان نیز این طرح در دست اجراست و به محض تأمین زمین، برنامه‌ریزی لازم برای تخصیص و قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه جمعیت شهر زنجان از سقف ۵۰۰ هزار نفر تعیین‌شده در قانون عبور کرده است، تخصیص زمین در داخل محدوده شهر زنجان امکان‌پذیر نیست و طبق قانون، واگذاری‌ها در شهرهای اطراف یا روستاهای واجد شرایط انجام می‌شود.

یگانه افزود: در صورتی که متقاضی، زادگاه خود یا زادگاه سرپرست خانوار را در شهرها یا روستاهای اطراف زنجان اعلام کند و شرایط قانونی را داشته باشد، امکان بررسی و ثبت درخواست برای آن مناطق وجود دارد و این موضوع در چارچوب ضوابط قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

مراسم قرعه کشی تعیین قطعات اراضی کوی ارم برای یک هزار و ۷۹۶ نفر از متقاضیان جوانی جمعیت در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان روز سه شنبه با حضور معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان، نمایندگان استانداری، سپاه انصار المهدی (عج)، دادستان عمومی و انقلاب زنجان، بازرسی و رسانه‌ها انجام شد.