۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

۴۲ درصد از جمعیت استان قم تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند

قم- مدیرعامل آبفای قم گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و برای ارتقای این شاخص، پروژه‌های متعددی در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت یازدهم دی‌ماه، سالروز تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب، که در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های زیرساختی آب و فاضلاب استان اظهار کرد: استفاده از تجهیزات مدیریت مصرف ساخت داخل، یکی از مهم‌ترین اقدامات این شرکت در راستای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری منابع آبی بوده است.

وی با بیان اینکه این تجهیزات پیش از این دارای نمونه‌های خارجی بوده‌اند، افزود: امروز تمامی مراحل تولید و مونتاژ این تجهیزات در داخل استان قم انجام می‌شود و علاوه بر تأمین نیاز استان، در برخی نقاط کشور از جمله تهران نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به وضعیت پوشش شبکه فاضلاب گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و برای ارتقای این شاخص، پروژه‌های متعددی در دست اجراست.

نظرزاده از آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز خبر داد و افزود: این پروژه که از سال گذشته آغاز شده، با هدف ارائه خدمات به حدود ۴۲۵ هزار نفر در حال اجراست و روند پیشرفت آن مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: خط انتقال این تصفیه‌خانه به‌صورت مشترک با شرق قم طراحی شده و محله‌هایی از جمله بلوار غدیر، فردوسی، کبیری، انسجام و ۱۵ خرداد را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل آبفای قم همچنین به وضعیت زیرساخت‌ها در سایت‌های جدید مسکونی اشاره کرد و گفت: شبکه‌های آب و فاضلاب در سایت‌های ۲۷ هکتاری و سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی به‌طور کامل اجرا شده و به محض آماده‌سازی هر واحد مسکونی، انشعابات مربوطه بدون تأخیر برقرار می‌شود.

نظرزاده در بخش دیگری از سخنان خود پروژه فاضلاب طایقان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: پیمانکار اجرای شبکه فاضلاب این منطقه انتخاب شده و هم‌زمان عملیات مربوط به تصفیه‌خانه و خط انتقال نیز به‌صورت موازی در حال پیشرفت است.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح منابع آب در مناطق روستایی تصریح کرد: توسعه روستاها باید متناسب با ظرفیت منابع آبی صورت گیرد، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و دامداری چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف آب در بسیاری از روستاها فراتر از الگوی تعیین‌شده است و این مسئله نیازمند اصلاح جدی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم کاهش تلفات شبکه و هدایت مصرف آب به سمت مصارف سودمند را از اولویت‌های اصلی این شرکت دانست و گفت: در کنار اقدامات فنی و زیرساختی، فرهنگ‌سازی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بخشی از این مسیر نیز وابسته به استفاده از فناوری‌های نوین است.

نظرزاده با اشاره به میزان مصرف استاندارد آب در اقلیم قم افزود: به‌طور میانگین با مصرف روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر آب می‌توان تمامی نیازهای یک فرد را تأمین کرد و سقف مصرف ماهانه هر خانوار نیز ۱۲ مترمکعب در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف گفت: ساده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین اقدام برای کاهش مصرف آب، تعویض سرشیرها و تجهیز شیرآلات به درفشان‌های کاهنده مصرف است که نقش قابل توجهی در مدیریت بهینه آب ایفا می‌کند.

