چالشی جدید برای ویکی پدیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشنامه بریتانیکا که مهمترین انتشارات دایره المعارفی به زبان انگلیسی به شمار می رود در شبکه اینترنت نتوانسته است نسبت به دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا از اقبال زیادی برخوردار شود.

علت این عدم استقبال کاربران شبکه از این دانشنامه هزینه اشتراک 70 دلار در سال است. به همین منظور بریتانیا استراتژی جدیدی را در رقابت با ویکی پدیا آغاز کرده است.

در این استراتژی جدید، دانشنامه بریتانیکا به تمام کاربرانی که در گروه "وب ناشران" به خصوص وبلاگ نویسان جای می گیرند مقالات خود را به صورت رایگان عرضه می کند.

براساس گزارش وب نیوز، این سرویس به کمک برنامه ای با عنوان Britannica Webshare به تمام وبلاگرها امکان لینک کردن مقالات این دانشنامه را روی پست وبلاگ خود ارائه می کند و به این ترتیب خوانندگان این وبلاگها می توانند از محتویات این مقالات استفاده کنند.

هدف از این اقدام افزایش تعداد بازدیدکنندگان سایت بریتانیکا است. در حقیقت بسیاری از مقالات این دانشنامه به دلیل اینکه تعداد کمی بازدیدکننده دارند هرگز در جستجوی موتورهای جستجو وارد نمی شوند.

دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا در هر ماه 8/3 میلیارد بازدیدکننده دارد درحالی که تعداد بازدیدکنندگان بریتانیکا تنها 21 میلیون نفر در ماه است.