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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۴۴

ویتامین ث برای بیماران قلبی مفید است

ویتامین ث برای بیماران قلبی مفید است

با توجه به اینکه کمبود ویتامین ث در مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی منجر به افزایش درد و سختی عروق می شود به همین دلیل مصرف کافی این ویتامین می تواند به بهبود وضعیت آنان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، در بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه انواعی که با ایجاد لخته خون در رگها همراه است اصولا احساس درد و تورم در افراد ایجاد می شود که با مصرف کافی ویتامین ث این عارضه بسیار خفیف تر می شود.

لازم به ذکر است، این تورم و درد بیشتر در نیمه تحتانی بدن و پاها دیده می شود و یکی از دلایل آن نیز سختی و تورم رگهای این ناحیه به دلیل تحمل فشار بیشتر است.

بنابر همین گزارش ، محققان بیش از 300 نفر را در قالب سه گروه مورد بررسی قرار دادند، گروه اول مبتلا به بیماری قلبی بودند و گروه دوم مبتلا به فشار خون بالا و گروه سوم نیز عارضه خاصی نداشتند.

به هر سه گروه مقدار کافی ویتامین ث داده شد. نتیجه اینکه درد و تورم اندامها در گروه اول و دوم کاهش یافت و در گروه سوم نیز توانایی حرکات و فعالیتهای ورزشی افزایش یافت.

محققان معتقدند ویتامین ث که به عنوان یکی از آنتی اکسیدانهای مهم در میوه ها و برخی مواد طبیعی یافت می شود می تواند به جلوگیری از بسیاری عوارض در دستگاه ایمنی کمک کرده و از تورم و درد در بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای قلبی بکاهد.

کد مطلب 670773

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