ویتامین ث برای بیماران قلبی مفید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، در بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه انواعی که با ایجاد لخته خون در رگها همراه است اصولا احساس درد و تورم در افراد ایجاد می شود که با مصرف کافی ویتامین ث این عارضه بسیار خفیف تر می شود.

لازم به ذکر است، این تورم و درد بیشتر در نیمه تحتانی بدن و پاها دیده می شود و یکی از دلایل آن نیز سختی و تورم رگهای این ناحیه به دلیل تحمل فشار بیشتر است.

بنابر همین گزارش ، محققان بیش از 300 نفر را در قالب سه گروه مورد بررسی قرار دادند، گروه اول مبتلا به بیماری قلبی بودند و گروه دوم مبتلا به فشار خون بالا و گروه سوم نیز عارضه خاصی نداشتند.

به هر سه گروه مقدار کافی ویتامین ث داده شد. نتیجه اینکه درد و تورم اندامها در گروه اول و دوم کاهش یافت و در گروه سوم نیز توانایی حرکات و فعالیتهای ورزشی افزایش یافت.

محققان معتقدند ویتامین ث که به عنوان یکی از آنتی اکسیدانهای مهم در میوه ها و برخی مواد طبیعی یافت می شود می تواند به جلوگیری از بسیاری عوارض در دستگاه ایمنی کمک کرده و از تورم و درد در بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای قلبی بکاهد.

