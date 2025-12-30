کشف بیش از ۴۰۰ کیلوگرم قهوه قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم در عوارضی"قم-تهران" به یک دستگاه خودروی نیسان حامل انواع نوشیدنی به ظن قاچاق مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از نیسان موصوف، ۴۶۰ کیلوگرم انواع قهوه قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله نوشیدنی، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: شهروندان می‌توانند گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی و یا سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.