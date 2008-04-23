فرهنگ سازی بیشترین نقش را در کاهش نا امنی در جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرگرد سید محمود اکبری، ظهر امروز در بازدید از نمایندگی خبرگزاری مهر در استان کرمان اظهار داشت: بحث فرهنگ سازی در جامعه باید از سنین پایین به خصوص در مدارس انجام شود و افراد جامعه از کودکی عوامل ایجاد نا امنی در جامعه را شناسایی و از آنها دوری کنند.

وی عنوان کرد: یکی از راههای فرهنگ سازی در جامعه اطلاع رسانی صحیح و اگاه سازی مردم توسط رسانه های مختلف است.

سرپرست معاونت اجتماعی قرارگاه عملیاتی نصر خاطرنشان کرد: متاسفانه استان کرمان به دلیل نزدیکی به مرز افغانستان یکی از مسیرهای ترانزیت مواد مخدر در منطقه محسوب می شود که با تلاشهای صورت گرفته این مسیر در سالهای اخیر برای عبور کاروانهای مواد مخدر نا امن شده و درصد بالایی از مواد مخدر وارد شده به استان کرمان کشف می شود.

سرگرد اکبری یادآور شد: استان کرمان در سالهای اخیر رتبه اول کشف مواد مخدر و رتبه دهم مصرف را به خود اختصاص داده است و استان برای قاچاقچیان مسیری برای انتقال مواد مخدر توسط قاچاقچیان به استانهای مرکزی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به برپایی رزمایش های مختلف نیروی انتظامی در منطقه جنوب استان کرمان وضعیت مناطق جنوبی شهرستان کرمان را از لحاظ امنیتی مطلوب ارزیابی کرد.