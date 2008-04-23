ارائه یک هزار و 710 مقاله به نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

امیرحسین مودب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان مقالاتی که به این دو کنگره رسیده است بیشترین مقالات با 180 مورد مقاله به رشته پزشکی اختصاص دارد و پس از آن نیز رشته های داروسازی و پرستاری با 52 و 42 مقاله بیشترین مقالات را به این دوره از کنگره ارائه کرده اند.

وی در خصوص بخش بین الملل کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: در این بخش شرکت کنندگانی از ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا و انگلستان و شرکت کنندگانی نیز از کشورهای اسلامی حضور خواهند داشت.

دبیر کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور اضافه کرد: در مدت زمان برگزاری نهمین کنگره سالیانه پژوهشی و دومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی 108 مقاله به صورت سخنرانی در 18 پانل و 270 مقاله نیز به صورت پوستر و 8 مقاله نیز به صورت مروری ارائه می شود.

وی با اشاره به پایان یافتن داوری مقالات بخش داخلی و خارجی گفت: دانشجویان و کمیته های دانشجویی که مقالات خود را به این دوره از کنگره ارائه کرده اند، می توانند با مراجعه به سایت کنگره از نتایج داوری اطلاع پیدا کنند.

مودب همچنین از ارائه ضریب سختی برای بکسان سازی نمرات داوری برای نخستین بار در این دوره از کنگره پژوهشی دانشجویان خبر داد و گفت: برای نخستین بار تمامی فرآیند دریافت و داوری مقالات به صورت آن لاین انجام گرفت و تمامی داوران از ضریب سختی برای یکسان سازی نمرات داوری استفاده کردند.

وی از اعطای جایزه ویژه نوآوری و شکوفایی به بهترین ابداع و اختراع دانشجویان علوم پزشکی، تجلیل از اساتید علوم پزشکی و ادای احترام به مقام شامخ شیخ الرئیس ابن سینا به عنوان بخش های جنبی نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور و دومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران نام برد.