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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

اعتبارات عشایری کشور 30 درصد افزایش یافت

اعتبارات عشایری کشور 30 درصد افزایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: اعتبارات عشایری کشور نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، جهانشاه صدیق، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته 500 میلیارد ریال به سازمان عشایری اختصاص یافته بود که این رقم امسال به بیش از 700 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سایر دستگاه ها نیز مشارکت خوبی در مناطق عشایری دارند، یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود یک هزار میلیارد اعتبار در مناطق عشایری توسط دستگاه‌های دولتی هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: یک میلیون راس دام مازاد عشایر در برنامه خرید قرار دارد که در صورت نیاز بیشتر از این تعداد نیز خریداری می‌شود.

صدیق با بیان اینکه خرید دام عشایر هم‌ا کنون با توجه به‌ وزن دامها مناسب نیست، یادآور شد: باید با پرواربندی و تامین آب، علوفه و نقدینگی دامداران عشایر زمان فروش را عقب انداخت.

به گفته وی، دولت برای کاهش اثرات خشکسالی بر عشایر علاوه بر تخصیص دو هزار و ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با خشکسالی، بدهی دامداران را نیز استمهال کرده است.

وی افزود: بیش از 50 درصد عشایر کشور از راه های دسترسی مناسب با همکاری وزارت راه و ترابری استفاده می کنند که 55 درصد عشایر کشور نیز تحت پوشش استفاده از سوخت‌های فسیلی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 670798

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