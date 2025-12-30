  1. استانها
  2. قم
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

کشف و ضبط ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۲ مرکز تجاری قم

قم- تعداد ۱۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در جریان عملیات مشترک شرکت توزیع نیروی برق استان قم و عوامل انتظامی، در دو مرکز تجاری این استان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر رشاد مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: در جریان بازدید تخصصی روز یکشنبه مورخ ۷ آذرماه ۱۴۰۴ و طی یک عملیات مشترک میان کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و عوامل انتظامی کلانتری ۱۸، دو مرکز تجاری استخراج غیرقانونی رمزارز در سطح استان قم شناسایی شد.

وی افزود: در این دو واحد تجاری تعداد ۱۸ دستگاه ماینر که با استفاده از برق غیرمجاز در حال فعالیت بودند، جمع‌آوری و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل شد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز گفت: از هم استانی‌های گرامی تقاضا می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سماعت به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.

رشاد همچنین یادآور شد: بر اساس طرح تشویقی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، گزارش‌دهندگان تخلفات مرتبط با ماینرهای غیرمجاز، بسته به اهمیت اطلاعات، بین یک و نیم‌میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.

