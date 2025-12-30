  1. استانها
قمی‌ها در پویش یلدای مهربانی بیش از ۵.۵ میلیارد مشارکت کردند

قم- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد قم از مشارکت بیش از پنج و نیم میلیاردی مردم استان در پویش یلدای مهربانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جوشقانیان، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با اشاره به پویش یلدای مهربانی گفت: در راستای حمایت از مددجویان، این پویش در قالب جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی از ۱۵ آذر آغاز و تا شب یلدا ادامه داشت.

وی ادامه داد: در مجموع با کمک خیرین و مردم نیک‌اندیش استان، ۵ میلیارد و ۸۳۱ میلیون تومان کمک جمع‌آوری و به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قم عنوان کرد: حدود ۲۰ هزار خانوار تحت پوشش داریم که تقریباً به نیمی از آن‌ها در قالب بسته‌های معیشتی و یا یلدایی و به صورت نقدی کمک شد که به طور میانگین اعتبار هر بسته بیش از یک میلیون تومان بود.

وی درباره سایر پویش‌هایی که در ماه رجب اجرا می‌شود، گفت: به مناسبت ۱۳ رجب و روز پدر، برای ایتامی که فاقد پدر هستند، کمک‌های ویژه جمع‌آوری می‌شود، همچنین پویش هر ایرانی یک صندوق صدقۀ الکترونیکی هم در حال اجرا است.

