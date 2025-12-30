به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جوشقانیان، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با اشاره به پویش یلدای مهربانی گفت: در راستای حمایت از مددجویان، این پویش در قالب جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی از ۱۵ آذر آغاز و تا شب یلدا ادامه داشت.



وی ادامه داد: در مجموع با کمک خیرین و مردم نیک‌اندیش استان، ۵ میلیارد و ۸۳۱ میلیون تومان کمک جمع‌آوری و به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قم عنوان کرد: حدود ۲۰ هزار خانوار تحت پوشش داریم که تقریباً به نیمی از آن‌ها در قالب بسته‌های معیشتی و یا یلدایی و به صورت نقدی کمک شد که به طور میانگین اعتبار هر بسته بیش از یک میلیون تومان بود.



وی درباره سایر پویش‌هایی که در ماه رجب اجرا می‌شود، گفت: به مناسبت ۱۳ رجب و روز پدر، برای ایتامی که فاقد پدر هستند، کمک‌های ویژه جمع‌آوری می‌شود، همچنین پویش هر ایرانی یک صندوق صدقۀ الکترونیکی هم در حال اجرا است.