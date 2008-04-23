هشدار در خصوص مصرف نانهای بسته بندی شده غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طی اطلاعیه ای نسبت به استفاده شهروندان از مصرف نان‌های غیربهداشتی بسته‌بندی شده و تاریخ مصرف گذشته در این استان هشدار داد.

بر این اساس، در برخی از فروشگاه‌ها و مغازه‌های هرمزگان انواع نان‌های لواش، تافتون، بربری، سنگک و فانتزی بدون درج تاریخ تولید و انقضا عرضه می‌شود که توسط برخی از نانوایی‌ها این استان به طور کاملا غیربهداشتی تهیه و یا توزیع می شود که این امر به هیچ عنوان با مقررات وزارت بهداشت مطابقت ندارد.

در این اطلاعیه آمده است: طبق ماده ‪ ۱۱‬قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موادغذایی و دارویی باید با مشخصات‌ بهداشتی باشد در غیر این صورت با عرضه‌کنندگان محصولات بدون پروانه ساخت و مشخصات بهداشتی برخورد قانونی می‌شود.