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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

هشدار در خصوص مصرف نانهای بسته بندی شده غیرمجاز

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعلام هشدار در خصوص مصرف نانهایی با بسته بندی غیرمجاز از شهروندان خواست در مصرف این نانها دقت لازم را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طی اطلاعیه ای نسبت به استفاده شهروندان از مصرف نان‌های غیربهداشتی بسته‌بندی شده و تاریخ مصرف گذشته در این استان هشدار داد.

بر این اساس، در برخی از فروشگاه‌ها و مغازه‌های هرمزگان انواع نان‌های لواش، تافتون، بربری، سنگک و فانتزی بدون درج تاریخ تولید و انقضا عرضه می‌شود که توسط برخی از نانوایی‌ها این استان به طور کاملا غیربهداشتی تهیه و یا توزیع می شود که این امر به هیچ عنوان با مقررات وزارت بهداشت مطابقت ندارد. 

در این اطلاعیه آمده است: طبق ماده ‪ ۱۱‬قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موادغذایی و دارویی باید با مشخصات‌ بهداشتی باشد در غیر این صورت با عرضه‌کنندگان محصولات بدون پروانه ساخت و مشخصات بهداشتی برخورد قانونی می‌شود.

کد مطلب 670814

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