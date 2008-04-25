تیم ملی متحول می شود / پیراهن شماره 9 صباباتری را نمی پوشم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال پیش از سفر به پکن و شرکت در مسابقات المپیک 2008، از 16 فروردین ماه با حضور 28 بازیکن آغاز شد.

صمد نیکخواه بهرامی که سال گذشته سهم بزرگی در کسب قهرمانی آسیا برای این تیم و به دنبال آن راهیابی به المپیک داشت غایب بزرگ سه روز ابتدایی اردو بود. هر چند که وی بلافاصله پس از اتمام دوران مرخصی به جمع اردونشینان حاضر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی اضافه شد و تا به امروز پا به پای دیگر هم تیمی های ملی خود تمرینات سخت "رایکو ترومن" و دستیارانش را انجام داده است تا به آمادگی مطلوب نزدیک و نزدیک تر شود.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مربیان تیم ملی تا به امروز اردوهای سخت و فشرده ای را برپا کرده اند اما ذوق و شوق حضور در مهمترین رویداد ورزشی جهان باعث شده با تمام قوا سختی کار و فشار تمرینات را تحمل کنیم.

وی افزود: نام "المپیک" و برپایی اردو با این نام به خودی خود تاثیر مثبت زیادی در بین اردونشینان گذاشته است طوری که پایه های شکل گیری تیمی متفاوت و متحول شده نسبت به گذشته را بنا کرده ایم.

نیکخواه بهرامی با بیان اینکه مربیان تیم ملی در حال حاضر بیشترین زمان تمرین را به بدنسازی و مرور تکنیک های فردی اختصاص داده اند، تصریح کرد: این برنامه تا هفته چهارم ادامه دارد. در این مدت ما ملزم هستیم قوای بدنی خود را به بهترین حد ممکن برسانیم تا اجرای برنامه های سنگین تاکتیکی برای مان مشکل ساز نشود. از هفته چهارم به تدریج از شدت تمرینات بدنسازی کاسته شده و به مرور وارد فاز کارهای تیمی و تاکتیکی می شویم.

ملی پوش فصل گذشته تیم مهرام تهران با وجود غیبت در روزهای ابتدایی اردوی تیم ملی، از سوی رئیس فدراسیون بسکتبال و رئیس سازمان تیمهای ملی به عنوان کاپیتان تیم ملی معرفی شد تا ملی پوشان بسکتبال کشورمان در جریان دیدارهای المپیک با رهبری این بازیکن در زمین حضور پیدا کنند.

وی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: برایم فرقی نمی کند چه جایگاهی در تیم ملی داشته باشم. به نفر اول یا آخر بودن اهمیتی نمی دهم. حتی اگر به عنوان یک توپ جمع کن به تیم ملی دعوت شوم، سعی می کنم فرد مفید و خدمت گزاری باشم.

بازیکن پست 2 و 3 بسکتبال کشورمان ادامه داد: البته فراموش نکنید که هیچ یک از بازیکنان تیم ملی به کاپیتان نیاز ندارند. همگی به وظیفه خود واقف هستند و برای انجام هرچه بهتر ماموریت شان تلاش می کنند. من هم بدون توجه به نام "کاپیتان" فقط برای ارائه بهترین عملکرد خود تمرین می کنم و در این راه از انجام آنچه که دستم بر می آید، کوتاهی نخواهم کرد.

نیکخواه بهرامی با بیان اینکه هیچ یک از بازیکنان خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کنند، خاطرنشان کرد: همگی به فکر موفقیت در پکن هستیم اما در کسب نتایج انتظار غیرمنطقی از خود نداریم. ما فاقد تجربه المپیک هستیم با این وجود سعی می کنیم یکی از بهترین ها و یا حتی پدیده مسابقات چین لقب بگیریم.

کاپیتان تیم ملی تاکید کرد: منطق حکم می کند که در حال حاضر فقط به فکر حفظ جایگاه نخست خود در آسیا باشیم تا بتوانیم با تکرار قهرمانی در دور آتی رقابتهای قهرمانی آسیا سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را به دست بیاورم. کسب تجربه جهت تحقق این موضوع اولین هدف شخصی من از حضور در بازیهای المپیک 2008 پکن است و امیدوارم در اولویت هدف شخصی دیگر هم تیمی هایم نیز باشد.

وی افزود: در این صورت بسکتبال کشورمان تا چند سال آینده بازیکنانی کاملا باتجربه در اختیار خواهد داشت که می تواند با تکیه به آنها تیمی در حد و اندازه بزرگان جهان و مقبول برای رقابت پایاپای با آنها بسازد.

صمد نیکخواه بهرامی همچنین حضور در پیکارهای المپیک 2008 چین را موقعیت مناسبی برای نمایش توانایی های بسکتبالیست های ایرانی و شناسایی آنها توسط مربیان تیمهای بزرگ دنیا خواند و تاکید کرد که باید از این موقعیت نهایت استفاده را کرد.

مهره تاثیرگذار تیم ملی بسکتبال کشورمان تصریح کرد: مسابقات المپیک می تواند سکوی پرتاب بسیاری از بازیکنان ایرانی برای راهیابی به بسکتبال مدرن و حرفه ای اروپا باشد. بازیکنان ایرانی لیاقت آن را دارند تا گزینه انتخابی چشم جستجو گر بسیاری از مربیان تیمهای باشگاهی مطرح باشند.

وی با بیان اینکه قراردادش با تیم مهرام تا یک سال دیگر ادامه دارد، اظهارداشت: با این وجود درصورت دریافت پیشنهاد از سوی اروپایی ها، از آن استقبال کرده و آن را بررسی می کنم تا در صورت مطلوب بودن شرایط، تیم جدیدی را برای ادامه فعالیت باشگاهی انتخاب کنم. در غیر این صورت در تیمی به جز مهرام کار نمی کنم.

صمدنیکخواه بهرامی برای پیراهن تیم ملی ارزش بالایی قائل است با این وجود وی فردا آن را کنار می گذارد تا همراه با مهدی کامرانی دیگر بازیکن مهرام، برای همراهی نماینده ایران در مسابقات قهرمانی جام باشگاه های آسیا (19 تا 26 اردیبهشت ماه - کویت) به اردوی صباباتری ملحق شود. تیمی که زمانی برادر مرحومش را در اختیار داشت.

وی در این خصوص گفت: در چنین شرایطی نباید به نام تیم توجه کنیم. به این می اندیشم که برای سربلندی بسکتبال ایران در سنگری دیگر ماموریت گرفته ام و باید آن را به خوبی انجام دهم.

صمد نیکخواه بهرامی با اشاره به اینکه "شماره پیراهن اش در ترکیب تیم صباباتری مشخص نیست"، تاکید کرد: شماره پیراهن اهمیت زیادی برایم ندارد اما در این مورد تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم پیراهن شماره 9 صباباتری را بر تن کنم چراکه نمی خواهم جا پای برادر مرحومم "آیدین" بگذارم.

وی ادامه داد: در شرایط عادی هم تحمل جای خالی آیدین را ندارم چه رسد به اینکه پیراهنی را بپوشم که زمانی به او تعلق داشته است. من هر لحظه و هر کجا با برادرم زندگی می کنم. نبود آیدین خلا بزرگی را در زندگی من به وجود آورده است اما یاد گرفته ام هرگز مسائل شخصی را وارد کار حرفه ای خود نکنم.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمان در ادامه با اشاره به حریفان صباباتری در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا تصریح کرد: صباباتری برای تکرار قهرمانی خود کار سختی در پیش دارد. ما در مرحله مقدماتی دیدارهای آسانی داریم اما با توجه به حضور تیمهای پرقدرت در گروه دیگر قطعا در مرحله پلی اف کار مشکل تری برای کسب نتیجه خواهیم داشت. به طور حتم مربیان صباباتری تدابیر لازم را برای این مرحله از بازیها اندیشیده اند.

نیکخواه بهرامی در پاسخ به این سوال که "آیا جدایی صمد نیکخواه بهرامی از اردوی تیم ملی بسکتبال به روند آماده سازی این بازیکن در سطح ملی آسیبی وارد نمی کند؟، گفت: همزمان با من، مهدی کامرانی و چهار بازیکن ملی پوش صباباتری (حامد حدادی، اصغر کاردوست، حامد آفاق اسلامیه و محمد ایرانی) هم اردوی تیم ملی را ترک می کنند. با توجه به اینکه تعداد ما کم نیست حتما مربیان تیم ملی و صباباتری همفکری های لازم را با هم خواهند داشت تا به برنامه آماده سازی هیچ یک از این تیمها آسیبی وارد نشود.