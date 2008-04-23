ماجرای طبس یکی از رسواترین شکست امپریالیسم آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بخشی از این بیانیه آمده است: پس از انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) و شکست توطئه های مغرورانه آمریکا در نفوذ به صف استوار انقلاب اسلامی و نهایتا مسخ آن از درون و افشاء دست های خیانت بار همکاری با شیطان بزرگ و به اسارت گرفتن آنها، تهدیدات نظامی و تحریم اقتصادی از ابتدایی ترین اقدامات جهت غلبه بر این پیروزی بزرگ و شکست دادن این نصر الهی بود که آمریکا با تمام هم کیشان خود توطئه های گوناگونی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

در بخش دیگر این بیانیه می خوانیم : ماجرای طبس یکی از رسواترین و افتضاح ترین شکست امپریالیسم آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران است ، بدون شک ماجرایی که در طبس به وقوع پیوست و با شکست مزدوران آمریکایی مواجه شد، یکی از معجزات بزرگ قرن به حساب می آید، زیرا شیطان بزرگ با تمامی توان و با سود بردن از دقیق ترین و پیچیده ترین امکانات نظامی و با تدارک همه جانبه و هماهنگی کلیه عوامل داخلی و خارجی به بهانه آزادی جاسوسان خود در ایران، و در حقیقت نابود ساختن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تهاجم خود را آغاز کرد، ولی از آنجایی که خداوند همواره حافظ این ملت و انقلاب بوده است، در طبس نیز امدادهای غیبی او عینیت یافت تا بار دیگر ثابت شود که اراده الهی بر هر چیزی تعلق بگیرد، شدنی است.

در بخش پایانی این بیانیه ضمن پاسداشت مقام شامخ شهید محمد منتظر قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران یزد که در این واقعه به شهادت رسید آمده است: بدون شک واقعه طبس مصداقی دیگر از سوره فیل بود و پنجم اردیبهشت 1359 عام الفیل دیگر و کارتر مظهر استکبار جهانی ابرهه ای دیگر بود و عنایت، لطف و مرحمت خداوندی مثل همه زمان های تاریخ بر مومنان رخ نمود.