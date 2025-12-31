به گزارش خبرزاری مهر، نرگس مرادخانی در نشست مشترک معاونان اقتصادی استانداران با وزیر کشور، افزود: بر اساس گزارشها، سال گذشته ۹ مگاوات برق خورشیدی در استان زنجان به شبکه سراسری متصل شد، این ظرفیت تا پایان امسال ۱۰ برابر خواهد شد و تا پایان سال آینده با بهرهبرداری از طرح بزرگ ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی پابند در شهرستان خدابنده، به هزار مگاوات خواهد رسید.
وی ادامه داد: این پروژه یکی از بزرگترین مزارع خورشیدی کشور محسوب میشود و نقطه عطفی در توسعه انرژیهای پاک در زنجان خواهد بود.
مرادخانی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف علاوه بر تأمین پایدار انرژی، زمینهساز ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای جایگاه زنجان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات اقتصادی استانها، مشکلات موجود در اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز را ناشی از بهروزرسانی نشدن سامانهها و محدودیت استانها در تعیین قیمت برخی کالاهای اساسی دانست و گفت این مسائل موجب کاهش کارآمدی تنظیم بازار شده است.
مرادخانی با اشاره به پیشرفت طرحهای صنعتی و کشاورزی استان، تأمین مالی پروژههای نیمهتمام را از اولویتهای جدی برشمرد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی را محور اصلی رشد اقتصادی زنجان عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، میتواند مسیر رونق اقتصادی استان را هموار کند.
