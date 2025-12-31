به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه نخست به احداث و بهرهبرداری مجتمع گردشگری «سیتیکال» در شهرکرد اختصاص دارد که با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
این مجتمع با مساحت ۱۰۰ هزار و ۷۹۸ متر مربع و زیربنای ساخت ۷۹ هزار و ۵۱۵ متر مربع، دارای ظرفیت اسمی ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تخت اقامتی در سال خواهد بود و برای ۸۰۰ نفر اشتغالزایی میکند که از این تعداد، ۳۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۵۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
این تفاهمنامه میان استانداری چهارمحال و بختیاری، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و ایرج عسگری حسنوند بهعنوان سرمایهگذار طرح منعقد شد.
همچنین تفاهمنامه دوم به احداث و بهرهبرداری مجتمع پرورش گوسفند داشتی پُرتولید در شهرستان بروجن، منطقه فرادنبه مربوط میشود که با سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد تومان و در مساحتی به وسعت ۲۷ هکتار اجرا خواهد شد.
ظرفیت اسمی این طرح، پرورش ۲۵۴ هزار رأس دام سبک مولد و پرواری است و زمینه اشتغال ۲۵۱ نفر را فراهم میکند که ۹۶ نفر بهصورت مستقیم و ۱۵۵ نفر بهصورت غیرمستقیم به کار گرفته خواهند شد.
این تفاهمنامه میان استانداری چهارمحال و بختیاری، سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت توسعه و تجارت فخر آریا به امضا رسید.
گفتنی است این تفاهمنامهها با هدف تقویت سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان چهارمحال و بختیاری و در حضور رئیسجمهور به امضا رسید.
