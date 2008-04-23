جنگلهای نوشهر همچنان می سوزد

بهزاد انگورج در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید آتش سوزی در منطقه جنگلی ملاکلا نوشهر از صبح امروز گفت: بالگرد هلال احمر استان در منطقه حضور نداشته و اطفاء حریق در منطقه به دلیل صعب العبور بودن به سختی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای منابع طبیعی از ساعت 13 ظهر امروز مشغول مهار آتش هستند که هنوز این آتش پایان نیافته است.

انگورج افزود: وضعیت آتش سوزی در منطقه به مسئولان کشور گزارش شده تا هر چه سریعتر نسبت به اعزام بالگرد جهت مهار آتش اقدام کنند.

پیش بینی می شود به دلیل نبود بالگرد در استان و احتمال دیر رسیدن بالگرد از تهران و یا مناطق دیگر، میزان آتش سوزی در سطح وسیعی صورت گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر، علت آتش سوزی و حجم آن را اعلام نکرده است.

تلاش خبرنگاران مهر برای اطلاعات تکمیلی تر از محل حادثه و اقدامات بعدی همچنان ادامه دارد.