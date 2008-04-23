به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش هشتم اردیبهشت در جشنواره صحنه سرخ اجرا می‌شود و نهم اردیبهشت نیز در آمفی‌تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهکیلویه و بویراحمد برای عموم روی صحنه می‌رود.

"بیهوده قرمز شدن" داستان زندگی جانبازی شیمیایی را روایت می‌کند که به علت آگاهی از شهادتش می‌خواهد از همسرش جدا شود. شهرام شهبازی، صادق جعفری، نسرین جعفریان، محمد غفاری و اکبر آئین در این نمایش بازی می‌کنند.

"بیهوده قرمز شدن" از تولیدات واحد نمایش حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد است و به جشنواره استانی تئاتر ماه نیز راه یافته است.