به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۱۷:۴۵ امروز دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر ۵ محور روستایی آقابابا به سلطان‌آباد، مأموران پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه وانت پیکان به علت انحراف به چپ وارد لاین مخالف شده و با یک دستگاه دوچرخه که در مسیر در حال تردد بوده برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه در این حادثه، دوچرخه‌سوار ۳۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته است، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت تامه این سانحه را نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و انحراف به چپ راننده وانت پیکان اعلام کرده‌اند.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی در محورهای روستایی گفت: به دلیل عرض کم راه‌ها و تردد وسایل نقلیه کندرو و آسیب‌پذیر نظیر دوچرخه، موتورسیکلت و ماشین‌آلات کشاورزی، رانندگان باید با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند و خلوتی این معابر نباید موجب بی‌توجهی به مقررات و افزایش سرعت شود.