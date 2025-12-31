به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در سخنانی با بیان اینکه امروز شاهد برخی تجمعات اعتراضی پراکنده در برخی از شهرهای لرستان بودیم، اظهار داشت: ریشه اصلی این اعتراضات پراکنده هم فشارهای اقتصادی و بهویژه بحث افزایش تورم و نوسانات قیمتها مربوط میشود.
وی گفت: این اعتراضات در بخش قابلتوجهی از موارد بیان همین دغدغههای معیشتی مردم بوده و به نظر میآید باید بادقت، تدبیر و شنیدن صدای شهروندان، همانگونه که سخنگوی دولت هم اشاره کردند، به آنها نگاه کرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این اعتراضات تا زمانی که مسالمتآمیز، قانونمند و در چارچوب مطالبات روشن مطرح میشود قابلفهم و قابلاحترام است، گفت: درعینحال باید با صراحت بگوییم که اغتشاش، تخریب اموال عمومی و سو استفاده از احساسات مردم هیچ نسبتی با اعتراض مدنی ندارد و به زیان منافع ملی ما تمام میشود.
پور علی، تأکید کرد: نیروی انتظامی هم در سطح استان با آمادگی کامل برای مراقبت از امنیت مردم و تجمعات قانونی و مسالمتآمیز در کنار مردم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه از مردم عزیز استان درخواست میکنم که با حفظ آرامش و خویشتنداری، اجازه ندهند مطالبات به حقشان توسط افراد یا جریانهایی که به دنبال تنشآفرینی هستند منحرف شود، افزود: شرایط اقتصادی کشور هم شرایط ساده و طبیعی نیست، طبیعتاً در این شرایط فشار بر خانوارها نگرانیهایی را ایجاد کرده، اما راه عبور از این مقطع حفظ آرامش اجتماعی و پرهیز از هر گونه رفتار هیجانی است که ممکن است فضا را متشنجتر کند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: دولت و مسئولان، همانگونه که سخنگوی دولت هم اشاره کردند، بهویژه در حوزه اقتصادی، پیگیر کنترل و کاهش تورم و مدیریت نوسانات بازار و قیمتها هستند و این موضوع بهطورجدی در دستور کار قرار دارد.
پور علی بر لزوم وحدت و حفظ انسجام ملی در این مقطع حساس تأکید کرد و گفت: تجربههای گذشته نشان داده هر جا شکاف و تنشی ایجاد شود دشمنان این سرزمین تلاش میکنند از مطالبات به حق این مردم سو ء استفاده کنند، نباید اجازه بدهیم این اتفاقاً در کشور و استان بی افتد.
نظر شما