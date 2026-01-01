موضوع آب چهارمحال و بختیاری با منطق و عدالت همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سجادی صبح پنجشنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: انتخاب راهبرد «برای مردم، با مردم و در میان مردم بودن» و انجام سفرهای استانی، بنا به تأکید مقام معظم رهبری، نشانه قدرشناسی از مردم است و علیرغم وجود دیدگاههای متفاوت شخصی و گروهی، عملکرد رئیسجمهور پرتلاش مورد تأیید معظمله قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دوران تصمیمسازیهای پشت درهای بسته به پایان رسیده است، افزود: امروز اتاقهای حکمرانی باید در متن جامعه شکل بگیرد، مسئولان باید بدانند که این عالم، عالم نظارت است و به حکم سیره علوی، اطاعت و حمایت از حاکم عادل وظیفه همگانی است.
بساط تجملگرایی از زندگی برخی مسئولان برچیده شود
سجادی با تأکید بر لزوم مقابله با اشرافیگری بیان داشت: انتظار مردم این است که بساط تجملگرایی از برخی زندگی مسئولان برچیده شود، همه باید سادهزیست باشند تا تبعیض، دل مردم کمبرخوردار را نیازارد.
این فعال سیاسی اصولگرا چهارمحال و بختیاری با اشاره به سابقه انقلابی استان گفت: پس از گذشت ۴۴ سال، هنوز صدای نماینده شهید مجلس، شهید رحمان استیکی، در سفر شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی در این دیار طنینانداز است که میگفت مردم انتظار نداشتهها را ندارند، اما عدالت را به حق مطالبه میکنند.
وی افزود: با گویش علوی، معیشت و کرامت مردم را اصل بدانید، هر میزان خدمترسانی و تأمین سفره مردم، تنها بخشی از حقوق حقه آنان است، چراکه مردم صاحبان اصلی نظام و کشورند و مسئولان صرفاً خادمان موقت آنان هستند.
سجادی با تأکید بر ضرورت قطع رانتها ادامه داد: انتظار میرود دستهای سیریناپذیر از سفره و جیب مردم کوتاه شود تا امید مردم آسیب نبیند، در برنامههای اقتصادی دولت، ضروریات زندگی و مایحتاج عمومی دستکم در چارچوب همان ۱۰ اقدام اساسی مورد تأکید مقام معظم رهبری، با ثبات دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله آب استان اشاره کرد و گفت: موضوع آب در چهارمحال و بختیاری باید با منطق و عدالت همراه باشد، با اقدامات احساسی و تنشزا از جمله تخریب تأسیسات انتقال آب موافق نیستیم و انتظار داریم فضا برای شنیدن عادلانه نظرات کارشناسان فراهم شود.
این فعال سیاسی اصولگرا همچنین بر اهمیت فضای مجازی و رسانه تأکید کرد و افزود: بخشی از عقبماندگی اقتصادی کشور، ناشی از ضعف حکمرانی در فضای مجازی است که نیازمند قانون جامع، مدیریت قوی و همت مضاعف است.
سجادی با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت خاطرنشان کرد: به نظر میرسد برخی وزرا یا مدیران استانی به این سیاست باور عملی ندارند، چراکه سادهترین استعلامها به تهران ارجاع میشود و مردم ماهها معطل میمانند، پیشنهاد میشود دفاتری در استانداریها تشکیل شود تا در صورت تأخیر بیش از دو ماه، تصمیمگیری در همان استان انجام گیرد.
وی در پایان با اشاره به پروژه راهآهن استان ادامه داد: با پیگیری دولتهای گذشته و دولت فعلی، خط ریلی تا مرکز استان در حال اجراست و انتظار میرود دستور تسریع در اتصال آن به شبکه ریلی کشور صادر شود، امیدواریم این سفر، نقطه عطفی در رشد و بالندگی استان چهارمحال و بختیاری باشد.
