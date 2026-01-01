رئیس صداوسیما: دفاع مقدس ۱۲روزه خطای محاسباتی دشمن را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما که صبح پنجشنبه در سفر به استان قم با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) دیدار کرد، با اشاره به تحولات یک سال اخیر اظهار داشت: هرچه از عمر نظام اسلامی میگذرد، انقلاب اسلامی در مسیر تکامل و پیشرفت گامهای عمیقتری برمیدارد و در این مسیر، با افقها و چالشهای نوینی مواجه میشود.
وی با بازخوانی وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه تصریح کرد: این مقطع تاریخی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از قدرت و اقتداری برخوردار است که میتواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند و سربلند از میدان خارج شود.
وی ابراز کرد: دشمن با تصور وجود شکاف میان مردم و نظام، دچار خطای محاسباتی شد، خطایی که بخشی از آن ناشی از روایتهای نادرست و بعضاً القائاتی بود که بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم مخابره شد.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به جایگاه رسانه در نبردهای نوین افزود: امروز نقش رسانه در بسیاری از عرصهها فراتر از قدرت نظامی است و روایتسازی صحیح میتواند معادلات را تغییر دهد و از همین رو، بازنمایی پیروزیها، روایت توانمندیهای انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس ۱۲ روزه، از اولویتهای جدی رسانه ملی در بخشهای مختلف تولیدی است.
جبلی در ادامه سخنان خود بر ضرورت توجه عمیقتر به مؤلفههای هویتی در برنامهسازی رسانهای تأکید کرد و گفت: هویت دینی و فرهنگی، زیربناییترین عنصر هویت ملت ایران است و پرداخت حرفهای و آگاهانه به این مؤلفهها، نقش تعیینکنندهای در اثرگذاری پیام رسانهای دارد.
وی افزود: رسانه ملی خود را خادم مردم میداند و با توسل به عنایات کریمه اهلبیت (س) و حضرت امام رضا (ع)، امیدوار است بتواند در مسیر تولید و گسترش برنامههایی که ناظر به هویت دینی و فرهنگی ملت ایران است، گامهای مؤثرتری بردارد.
رئیس رسانه ملی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تولید آثار نمایشی مذهبی، از پایان مراحل بازنویسی فیلمنامه سریال زندگی حضرت فاطمه معصومه (س) خبر داد و گفت: با آغاز فرآیند تولید این مجموعه، امیدواریم بتوانیم ادای دینی شایسته به ساحت بانوی کرامت داشته باشیم.
