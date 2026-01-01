به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی ۱۴۰۴ پیش از ظهر پنجشنبه در سالن همایش امین مجتمع دارالولایه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر موسوی‌زاده، مدیر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در این مراسم ضمن تبریک میلاد امیرالمؤمنین (ع)، از زحمات و تلاش‌های مبلغان ایرانی و عراقی در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری دومین همایش مبلغان اربعین در ماه رجب، گفت: در این رویداد شاهد حضور مبلغان و روحانیون برجسته‌ای از کشورهای مختلف به ویژه عراق و ایران بودیم که با هماهنگی نهادهای مختلف عراق از جمله مرجعیت عالی و دیگر مؤسسات مردمی، اقدامات شایسته‌ای برای ترویج پیام عاشورا انجام دادند.

موسوی‌زاده تأکید کرد: در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگی‌های مستمر باعث شده بیش از ۶۰۰ مبلغ زبان‌دان ایرانی به ۱۳ استان عراق اعزام شوند و در مسیرهای پیاده‌روی اربعین، از بصره تا کربلا، فعالیت‌های تبلیغی گسترده‌ای را انجام دهند.

وی افزود: امسال برای اولین بار، شاهد همپوشانی و هماهنگی بسیار مناسب میان مبلغان حوزه‌های علمیه قم و نجف اشرف بودیم، به طوری که در برخی مناطق، یک مبلغ از حوزه نجف و یک مبلغ از حوزه قم به‌طور مشترک فعالیت کردند و با همکاری یکدیگر توانستند پوشش تبلیغی و فرهنگی مناطق مختلف را بهبود بخشند.

مدیر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه همچنین بر اهمیت ارزیابی دقیق پیش از اعزام مبلغان تأکید کرد و گفت: این فرآیند چندین ماهه امکان استقرار بهترین مبلغان در مناطق مختلف عراق را فراهم کرد و موجب شد تا حضور مبلغان ایرانی در مناطقی که حوزه نجف کمتر فعال بود، به‌طور مؤثری جبران شود.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی و فرهنگی این طرح اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم مبلغان ایرانی، پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی در مسیر پیاده‌روی اربعین بود. تمامی پرسش‌ها جمع‌آوری و به زبان عربی ترجمه شده و در آینده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا سطح آگاهی دینی زائران افزایش یابد.

حجت‌الاسلام موسوی‌زاده افزود: اربعین حسینی نه تنها یک حرکت مذهبی، بلکه بستری برای توسعه فرهنگ تمدنی و تبیین معارف اهل‌بیت (ع) در سطح بین‌المللی است و این طرح می‌تواند به تقویت وحدت مسلمانان و ارتقای دیپلماسی فرهنگی ایران و عراق کمک کند.

وی ادامه داد: حضور مبلغان ایرانی موجب انسجام میان شیعیان کشورهای مختلف شده و ارتباطات مؤثر آنان با زائران، همراهی نهادهای فرهنگی و سازمان‌دهی مواکب، مساجد و مؤسسات فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح کیفی این حرکت داشته است.

در پایان، مدیر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه بر لزوم استمرار و گسترش این طرح‌ها در سال‌های آینده تأکید کرد و افزود: هدف ما آن است که هر سال با کیفیت بالاتر و هماهنگی گسترده‌تر، حضور مبلغان ایرانی و بین‌المللی در عراق تقویت شود و این حرکت عظیم فرهنگی و تبلیغی، پیام جهانی عاشورا را به بهترین شکل منتقل کند.