رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة الاسلام آقای سیّد جمال الدین میر محمّدی

نظر به شایستگی و تجارب ارزنده، جنابعالی را به ریاست سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب می کنم.

ارتقاء سطح معنوی آحاد کارکنان متعهد و متخصص وزارت دفاع با هماهنگی های مقرر با دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا مورد انتظار است.

از زحمات و تلاشهای جناب حجة الاسلام آقای حبیبی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی و تشکر می کنم.

توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

