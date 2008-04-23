  1. سیاست
۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۳۶

با حکم فرمانده کل قوا؛

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع منصوب شد

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا طی حکمی حجت الاسلام سید جمال الدین میر محمّدی را به ریاست سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب فرمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة الاسلام آقای سیّد جمال الدین میر محمّدی

نظر به شایستگی و تجارب ارزنده، جنابعالی را به ریاست سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب می کنم.

ارتقاء سطح معنوی آحاد کارکنان متعهد و متخصص وزارت دفاع با هماهنگی های مقرر با دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا مورد انتظار است.

از زحمات و تلاشهای جناب حجة الاسلام آقای حبیبی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی و تشکر می کنم.

توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

