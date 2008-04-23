رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجة الاسلام آقای سیّد جمال الدین میر محمّدی
نظر به شایستگی و تجارب ارزنده، جنابعالی را به ریاست سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب می کنم.
ارتقاء سطح معنوی آحاد کارکنان متعهد و متخصص وزارت دفاع با هماهنگی های مقرر با دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا مورد انتظار است.
از زحمات و تلاشهای جناب حجة الاسلام آقای حبیبی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی و تشکر می کنم.
توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.
