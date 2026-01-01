استقبال مردم خراسان جنوبی از اعتکاف؛ شمار معتکفان از ۱۰ هزار نفر گذشت

حجتالاسلام صفری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده اقشار مختلف از مراسم اعتکاف، اظهار کرد: ۳۳ درصد از ثبتنامکنندگان امسال، برای نخستین بار توفیق حضور در این مراسم معنوی را پیدا کردهاند.
وی با بیان اینکه تا ساعت ۸ صبح روز ۱۱ دیماه، فرآیند ثبتنام ادامه داشته است، افزود: در مجموع ۴۲۸ مسجد در سطح خراسان جنوبی برای برگزاری مراسم اعتکاف پیشبینی شده که از این تعداد، ۲۱۰ مسجد ویژه دانشآموزان و ۵۸ مسجد بهصورت اختصاصی مختص دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد برگزاری اعتکاف خراسان جنوبی با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان، گفت: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۷ هزار و ۵۳۰ نفر را بانوان و ۳ هزار و ۴۳۰ نفر را آقایان تشکیل میدهند که بر این اساس، سهم بانوان ۶۸.۷ درصد و سهم آقایان ۳۱.۳ درصد است. همچنین ۶۹.۴۱ درصد از ثبتنامشدگان را دانشآموزان شامل میشوند.
صفری بیشترین میزان ثبتنام را مربوط به شهرستان بیرجند دانست و تصریح کرد: شهرستان بیرجند با سهم ۴۲.۳۴ درصدی، بیشترین تعداد معتکفان استان را به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: ثبتنام برای شرکت در مراسم اعتکاف به دو صورت حضوری و آنلاین انجام میشود و متقاضیان میتوانند برای ثبتنام اینترنتی به پایگاه اطلاعرسانی به نشانی etekafskh.ir مراجعه کنند.
