جبلی: مسجد جمکران بستر راهبردی ترویج گفتمان مهدویت در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با یادآوری بیانی از علامه حسنزاده آملی (ره) درباره «دوران ظهور صغری»، تصریح کرد: همانگونه که غیبت کبری مقدمهای به نام غیبت صغری داشت، ظهور نهایی نیز مقدمهای دارد که میتوان از آن به «ظهور صغری» تعبیر کرد و انقلاب اسلامی دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است.
وی افزود: تفاوت بنیادین مکتب اهلبیت (ع) با سایر مکاتب اسلامی در نگاه به آینده است؛ نگاهی سرشار از امید، یقین به منجی و باور به آیندهای روشن که همین فرهنگ امید، امروز به سایر مکاتب فکری و حتی جوامع غیرشیعی نیز سرایت کرده است.
رئیس رسانه ملی با بیان خاطرهای از دوران حضور خود در تونس، به نقش «امید به آینده» در جوامع مختلف اشاره کرد و گفت: حتی در جوامعی که نگاه نمادین به منجی دارند، امید به آینده یک عنصر نجاتبخش است و ما به عنوان ملت ایران مفتخریم که در کشور امام زمان (عج) زندگی میکنیم و نگاهمان به آینده، روشنتر از دیگران است.
جبلی با اشاره به شرایط دشوار جهان معاصر، از گسترش ظلم، جنگ، وحشیگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و کمرنگشدن ارزشهای انسانی یاد کرد و افزود: هرچه فشارها و سختیها بیشتر میشود، امید ما به نزدیکتر شدن به دوران ظهور نیز افزونتر میشود. وی با طرح این پرسش که «برای ظهور چه کردهایم؟» تأکید کرد: انتظار، صرفاً یک آرزوی ذهنی نیست، بلکه یک باور، یک مسیر، یک سبک زندگی و یک حرکت رو به جلو است و باید به گونهای عمل کنیم که در زمان ظهور، کارنامهای قابل دفاع در محضر حضرت داشته باشیم.
رئیس صدا و سیما با اشاره به «سند تحول رسانه ملی» و تشبیه آن به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار داشت: نگاه رهبر معظم انقلاب نگاهی رو به آینده، فتح قلهها و رسیدن به کمال زندگی بشر بر اساس سیره معصومین (ع) است؛ الگویی که در جامعه مهدوی متجلی خواهد شد. جبلی با انتقاد از کمکاری جدی در تبیین مکتب مهدویت و شخصیت حضرت امام خمینی (ره) گفت: باید صادقانه اعتراف کنیم که در این دو حوزه، کار بسیار اندکی انجام دادهایم و خود را بدهکار این مکتب نورانی میدانیم.
وی با تأکید بر اینکه نگاه ارتجاعی و صرفاً مناسکی به امام زمان (عج) کافی نیست، تصریح کرد: انتظار حقیقی، ناظر به آینده و حرکت برای ساختن آن است و اگر مهدویت نسبتی با انقلاب اسلامی نداشته باشد، خروجی آن خطاست.
رئیس رسانه ملی با قدردانی از همکاری تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در تقویت زیرساختهای رسانهای این آستان گفت: بخشی از تصمیمات سال گذشته عملیاتی شده، هرچند هنوز کافی نیست و باید بر پایه این زیرساختها، محتوای فاخر فرهنگی و رسانهای تولید شود. جبلی در پایان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مناسبتهای نیمه شعبان، تأکید کرد: امسال نگاه به این مناسبت باید متفاوت، عمیقتر و معنادارتر از گذشته باشد.
