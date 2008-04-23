به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دیدار رایزن فرهنگی کشورمان گفت: ایران خدمات زیادی به تمدن و فرهنگ بشری کرده است. ما می‌توانیم پلی باشیم برای شناخت فرهنگ وتمدن یکدیگر و این کار با ارتباط خوب دانشگاهها واستفاده از ظرفیتهای علمی دو کشور امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: سند برنامه مبادلات فرهنگی ایران و فیلیپین به‌وسیله وزرای امور خارجه دو کشور در تهران 26 فروردین ماه به امضاء رسید که این می‌تواند دریچه‌ای برای آغاز همکاری‌های بیشتر باشد.

دکتر "سایسون" ضمن اظهار خوشحالی از امضای سند برنامه مبادلات فرهنگی دو کشورگفت: فلسفه در دانشگاه یو. پی. دارای ریشه‌های امریکایی است و دکتر "ریکاردو پاسکوال" بنیانگذار آن است و این بخش بر خلاف دانشگاههای سانتوتوماس و دلاسال دارای گرایش به مبانی فلسفه تحلیلی است. "سزار ماهور"استاد فلسفه دانشگاه که سوری الاصل بود نیز، بخشی از فلسفه اسلامی رادر دانشگاه تدریس می‌کرد که متأسفانه وی از دنیا رفته است.

وی افزود: ناگفته نماند بخشی ازنگاه فلسفه تحلیلی به فلسفه انگلستان نیز شباهت دارد. این دانشکده اکنون دارای 9 نفر دکترای فلسفه هست که سه نفر دانش آموخته امریکا، سه نفر انگلستان، یک نفر ایتالیا و دو نفر از فیلیپین فارغ‌التحصیل شده‌اند و در آینده دارای مقطع تحصیلی دکتری نیز خواهیم بود و در حال حاضر بالاترین سطح در این رشته کارشناسی ارشد است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی و فلسفه دانشگاه فیلیپین گفت: فلسفه ما غالباً رویکردغربی و تا حدودی آسیایی دارد. برای نمونه پایان‌نامه دکتری من پژوهش در خصوص آثار فیلسوف بزرگ هندی" شیاواوردو" بود.

رایزن فرهنگی نیز خاطرنشان کرد: چنانچه علاقه‌مند باشید می‌توانیم یک سلسله مباحث فلسفی را در موضوعات گوناگون ترتیب بدهیم که بهانه‌ای برای آشنایی با مبانی فلسفی غرب ، شرق واسلام باشد.