به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد فرماندهی لشگر 41 ثارالله در مهدیه این یگان در جمع پاسداران رده های سپاه مستقر در کرمان به ایراد سخن پرداخت.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما گسترش معنویت است و عامل اصلی قدرت در سپاه، قدرت معنوی است گفت: برکت خون شهیدان انقلاب و دفاع مقدس معنویت خاصی به سپاه بخشیده است .

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به لطف الهی امروز شاهد هستیم انقلاب با عزت و اقتدار و شکوه و عظمت خاصی به راه خود ادامه می دهد و هر روز که می گذرد پیامی جدید از سوی انقلاب اسلامی به جهان صادر می شود.

وی افزود: البته دشمن توطئه های زیادی در دستور کار خود قرار داده است ولی جرأت مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی را ندارد و نخواهد داشت و دشمنان جمهوری اسلامی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای هر توطئه ، برنامه و اقدامی که علیه انقلاب و به جهت جلوگیری از صدور پیام آن داشته اند، نتیجه عکس گرفتند.

سرلشگر جعفری ادامه داد: روزی رژیم صهیونیستی به دنبال استراتژی از نیل تا فرات بود ولی پس از هجوم به کشور لبنان برای توسعه و گسترش محدوده سرزمینی و شکست از حزب الله ، امروز به فکر نجات خود در داخل فلسطین اشغالی است.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود رسالت و وظیفه اصلی سپاه را نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن دانست و تصریح کرد: سپاه پاسداران در مقابل تهدیدات نظامی، امنیتی و تهدیدات فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی نیز مسئولیت دارد.

وی در پایان گفت : پاسداری صرفا یک شغل نیست، بلکه یک هدف آرمانی و الهی است که مستقیما با اعتقادات ما سروکار دارد و پاسداران باید در برابر انواع تهدیدات دشمن آمادگی خود را حفظ کنند.