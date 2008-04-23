به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی تیم فوتبال سایپا برابر نیروی هوایی عراق در جمع خبرنگاران، در خصوص عملکرد تیمش در این دیدار گفت: در این دیدار بارها موقعیتهای مسلم گلزنی را از دست دادیم تا از یک پیروزی پرگل خانگی محروم شویم.

وی ادامه داد: پس از گلی که از روی ضربه پنالتی به ثمر رساندیم، مهاجمان تیم سایپا 6-7 موقعیت گلزنی را به راحتی از دست دادند تا نتوانیم تعداد گلهای مان را در این دیدار افزایش داده و از پیروزی تیم مطمئن شویم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تصریح کرد: به بازیکنان تیم سایپا گفته بودیم که بازیکنان نیروی هوایی برای رسیدن به گل در اندیشه استفاده از ضدحملات هستند اما در یک غافلگیری دفاع ما دچار اشتباه شد. آنها روی همین اشتباه به گل تساوی بخش دست یافته و به یک امتیاز بازی رسیدند.

وی اضافه کرد: تساوی هم برای ما در این دیدار نتیجه خوبی بود زیرا با پیروزی برابر الکویت در کرج، می توانیم به مرحله بعد صعود کنیم اما پیروزی در این دیدار کار صعودمان به مرحله بعد مسابقات را راحت تر می کرد.

دایی در پاسخ به اظهارات سرمربی تیم فوتبال نیروی هوایی عراق که اعلام کرد پنج بازیکن اصلی خود را برای این دیدار در اختیار نداشته است، گفت: ما هم 3 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و مطمئنا اگر آنها را در زمین حاضر بودند با آرامش بیشتری برابر این تیم بازی کرده و به امتیاز دلخواه دست می یافتیم.

مسابقه تیم های فوتبال سایپا کرج و نیروی هوایی عراق در چارچوب دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.