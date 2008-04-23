بازنگری اساسنامه فدراسیون فوتبال هفته آینده نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کار کمیته بازنگری اساسنامه فدراسیون فوتبال و تدوین آئین نامه اجرایی مواد 12 تا 20 اساسنامه پیرامون نحوه عضویت و وظایف اعضا تا پایان هفته آینده نهایی خواهد شد و برای اجرایی شدن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه می شود.

با توجه به اشکالات و ابهامات موجود در فصل سوم اساسنامه فدراسیون فوتبال (مواد 12 تا 20 اساسنامه) در خصوص نحوه عضویت اعضا، به پیشنهاد علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، کمیته ای موقت و 9 نفره ماموربازنگری و اصلاح اساسنامه این فدراسیون شده است که پس از چندین نشست و طرح دیدگاههای مختلف تا پایان هفته آینده، ماموریت این کمیته به پایان خواهد رسید و آئین نامه اجرایی اساسنامه فوتبال تدوین خواهد شد.

مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال تمامی عوامل مرتبط با فوتبال نظیرهیئت ها، باشگاهها، داوران، مربیان، بازیکنان، انجمنها، کانونها و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست به عضویت فدراسیون فوتبال درآیند که موافقت با پذیرش هریک از اعضا برعهده مجمع عمومی خواهد بود.