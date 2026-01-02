پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مرکز پشتیبانی اصلاح نژاد مرغ بومی استان به‌عنوان یکی از شش مرکز اصلی کشور، با ورود به بیست و هشتمین نسل از نژاد ارومیانا» گام مهمی در اجرای طرح ملی اصلاح نژاد مرغ بومی برداشت.

وی با اشاره به اهمیت این دستاورد ملی گفت: مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی آذربایجان‌غربی با وجود کمبود شدید نیروی انسانی توانسته است عملیات حیاتی شامل وزن‌کشی یک‌روزه، پلاک‌زنی بال و واکسیناسیون جوجه‌ها را به‌طور کامل اجرا کرده و جوجه‌های یک‌روزه را در سالن تکثیری تخلیه کند.

بستانچی افزود: طرح ملی اصلاح نژاد مرغ بومی با اجرای رکوردهای انفرادی همچون وزن‌کشی در سنین مختلف و ثبت تعداد تخم‌مرغ هر پرنده در بازه ۸۴ روزه ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح با هدف حفظ و حراست از ذخیره ژنی مرغ بومی کشور، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و تولید مواد پروتئینی ارگانیک و سالم برای ارتقای امنیت غذایی در سطح ملی دنبال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: تداوم نسل‌گیری از نژاد ارومیانا نه‌تنها به حفظ ذخایر ژنتیکی کشور کمک می‌کند، بلکه در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه پایدار و تأمین مواد غذایی سالم در سطح ملی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.