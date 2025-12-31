به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم در آیین افتتاحیه واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی و ایستگاه ذخیره و جایگزین سوخت (SNG) ورقخودرو(نخستین پروژه سوخت جایگزین در شرکتهای فولادی کشور)، بهعنوان پروژههای سرمایهگذاری گروه فولاد مبارکه که به صورت ویدئوکنفرانس صورت گرفت، اظهار کرد: با توکل به خدا و گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، بهرهبرداری از طرح توسعه اسیدشویی و افزایش ظرفیت شرکت نورد در شهرکرد و طرح توسعه سوخت جایگزین به همت ورقخودروی چهارمحالوبختیاری آغاز شود.
خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزارتنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، با سرمایهگذاری ارزی ۷ میلیون دلار و ۳ هزار میلیارد ریال با اشتغالزایی ۶۰ نفر، بهمنظور تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان چهارمحال و بختیاری و احداث ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری با سرمایهگذاری ۲ میلیون دلاری، بعد از ظهر امروز (دیماه ۱۴۰۴) توسط دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم افتتاح شد.
لازم به ذکر است؛ پیش از راهاندازی خط تولید ورق اسیدشویی، بخش قابل توجهی از ورقهای اسیدشویی مورد نیاز صنایع پاییندستی از استانهای دیگر تأمین میشد، اما با بهرهبرداری از این طرح، امکان تأمین مستقیم مواد اولیه برای شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری و سایر تولیدکنندگان محصولات پوششدار فراهم شده است که نقش مهمی در کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش پایداری تولید ایفا میکند.
همچنین راهاندازی ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، با کاهش ریسک تأمین انرژی در فصول اوج مصرف، تابآوری تولید را تقویت کرده و از منظر محیطزیستی به کاهش آلایندگی و بهینهسازی مصرف انرژی کمک میکند. در مجموع، این طرحها با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تقویت مزیت رقابتی استان و افزایش جذابیت سرمایهگذاری صنعتی، نقش مهمی در توسعه متوازن منطقهای ایفا خواهند کرد.
