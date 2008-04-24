حجت الاسلام میرتاج الدینی در گفتگو با مهر: دموکراسی دروغین عامل اهانت به ادیان است

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آزادی بیان به عنوان توجیهی برای اهانت به مقدسات دینی تأکید کرد: آزادی بیان باید از اهانت به مقدسات تفکیک شود.

وی افزود: جهان دموکراسی و توسعه یافته باید به این عقلانیت برسد که تا مفهوم آزادی را از اهانت جدا نکند این مشکل رفع نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که دم از آزادی می زنند و به جای آن که با منطق و استدلال دیدگاههای خود را منعکس کنند ، مقدسات را مورد اهانت قرار می دهند تنها جاهلیت خود را به اثبات رسانده اند.

وی با اشاره به پخش فیلم فتنه توسط نماینده افراط گرای پارلمان هلند گفت: برخی از حرکات چون فیلم فتنه از سوی اروپا مشاهده می شود که طی آنها به قرآن و عقاید میلیونها مسلمان اهانت می شود، این اعمال ناشی از جاهلیت آنها است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با یادآوری اینکه در غرب به همان میزان که از آزادی بیان دفاع می شود به آزادی دینی بهایی داده نمی شود گفت: این پارادوکسی است که در جوامع غربی وجود دارد، اگر آنها آزادی را تعریف می کنند باید آزادی دینی را هم در کنار سایر انواع آزادی تعریف کنند.

وی یادآور شد: تنها یک دموکراسی دروغین و آزادی پوشالی است که حق حجاب را از دختران مسلمان دریغ کرده و حرکاتی ضد آزادی صورت می دهد.