به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه زنجان با بیان اینکه اقدامات مقطعی و مُسکنگونه مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد، اظهار داشت: گرانی پدیدهای موقت نیست، بلکه حاصل سالها انباشت خطاهای ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.
وی تورم مزمن، اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی، قیمتگذاریهای اداری، شوکهای ارزی، یارانههای غیرهدفمند و سیاستهای نادرست را از عوامل اصلی فشار بر معیشت مردم برشمرد و افزود: این عوامل بهگونهای در هم تنیده شدهاند که کمر برخی اقشار جامعه در برابر هزینههای زندگی خم شده است.
امام جمعه زنجان کسری بودجه ناشی از مطالبات نابجا در دستگاهها و سازمانها را از دلایل فشار بر نظام بانکی دانست و گفت: ناترازی بانکها، ناهماهنگی دخل و خرج، تولید نقدینگی نامطلوب، انتظارات تورمی، شوکهای ارزی مکرر و افزایش هزینه نهادهها، هزینه تولید را بالا برده و در نهایت گرانی دامن مردم را میگیرد؛ بهگونهای که یک شوک کوچک میتواند جهشی بزرگ در قیمتها ایجاد کند.
وی چندنرخی بودن ارز، رانتهای گوناگون و مدیریتهای غیرعالمانه و غیرمدبرانه را از دیگر عوامل تشدید مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: زمانی که دولتها بهجای انجام یک جراحی اقتصادی اساسی، به اقدامات تزئینی و کوتاهمدت روی میآورند، نتیجه آن خلق پول بدون تولید، تشدید ناترازیها، کاهش ارزش پول ملی و شکلگیری التهابات اقتصادی است.
حسینی با تأکید بر اینکه مسئله ارز صرفاً یک «عدد» یا «قیمت» نیست، گفت: بیثباتی و نوسان نرخ ارز کل اقتصاد و بازار را دچار چالش میکند و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. وی همچنین سیاستهای یارانهای غیرهدفمند و قیمتگذاریهای اداری را زمینهساز کسری بودجه، بازار سیاه و قاچاق دانست.
شفافسازی، تبیین مشکلات و ارائه راهحلها نهتنها تضعیف دولت نیست بلکه به تقویت آن
امام جمعه زنجان با بیان اینکه طرح این مباحث به معنای تضعیف دولت نیست، تصریح کرد: شفافسازی، تبیین مشکلات و ارائه راهحلها نهتنها تضعیف دولت نیست، بلکه به تقویت آن و هموار شدن مسیر حل مشکلات کمک میکند و مسئولان باید با مردم صادقانه سخن بگویند.
وی با اشاره به فشارهای خارجی و تحریمها گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و ایجاد شکاف اجتماعی، تلاش دارد از مسیر فشار اقتصادی و سوءاستفاده از مشکلات معیشتی، جامعه را تحت فشار قرار دهد، اما این امید واهی با تدبیر مسئولان، صبر مردم و توکل به خداوند به یأس تبدیل خواهد شد.
حسینی با قدردانی از صبر و مقاومت مردم، خواستار تصمیمهای عملی و مؤثر برای رفع مشکلات معیشتی شد و تأکید کرد: مهار پایدار گرانی نیازمند انضباط مالی و پولی، اصلاح نظام بانکی، ثبات قاعدهمند در بازار ارز، شفافیت اقتصادی و تقویت تولید است.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی سالهاست به این راهکارها رسیدهاند و لازم است بدون تعارف و با عزم جدی، این مسیرها بهصورت دقیق اجرا شود؛ در غیر این صورت مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
امام جمعه زنجان با اشاره به تجربه دولتهای گذشته اظهار کرد: برخی دولتها مسیر جراحیهای عمیق اقتصادی را آغاز کردند که در حال نتیجه دادن بود. پیشنهاد من این است که این مسیرها به دلیل فشار برخی منافع کوتاهمدت تعطیل نشود.
حسینی افزود: اعتراض صنفی و قانونی حق مردم است و شرایط سخت تولیدکنندگان، صنعتگران، کشاورزان و فعالان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، اما ملت آگاه ایران هرگز در زمین دشمن بازی نخواهد کرد و اجازه سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی را نخواهد داد.
امام جمعه زنجان با دعوت مردم به اتحاد و وفاق اجتماعی افزود: امروز وظیفه مؤمنان و نمازگزاران جمعه و جماعت این است که پرچمدار وحدت، اخلاق و همدلی در جامعه باشند.
حسینی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، بر الگوگیری از سیره و اخلاق آن حضرت تأکید کرد و گفت: شیعه واقعی تنها به شعار بسنده نمیکند، بلکه در اخلاق، رفتار، تواضع و حسنخلق از امیرالمؤمنین پیروی میکند.
امام جمعه زنجان گفت: حاج قاسم سلیمانی بهعنوان مالکاشتر انقلاب و علامه مصباح یزدی بهعنوان عمار انقلاب نشان دادند که علیوار زیستن محدود به یک دوره تاریخی نیست و این مسیر همچنان ادامه دارد.
حسینی افزود: حاج قاسم سلیمانی با اخلاق قرآنی و منش «أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» نشان داد که چگونه میتوان دوگانهسازیها را شکست و حتی دو قطبی میدان و دیپلماسی را از میان برداشت.
