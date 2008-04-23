به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس تیم سپاهان در دیدار امشب که تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد با این ترکیب مسعود هماهی، محسن بنگر، حمید عزیززاده، هادی جعفری، جلال اکبری، عبدالوهاب ابوالهیل، احسان حاج صفی، حسین کاظمی، فرشاد بهادرانی، سید مهدی سید صالحی و عماد رضا به میدان خواهد رفت . این دیدار را سعد کمیل کویتی قضاوت خواهد کرد .

دیدار تیمهای فوتبال الاتحاد عربستان و سپاهان ایران از گروه A رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:45 به وقت عربستان (22:15 به وقت تهران ) در ورزشگاه ملک عبدالعزیز شهر جده عربستان برگزار خواهد شد .

تیم سپاهان با 3 امتیاز در قعر جدول رده بندی گروه A رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد . سپاهان در این گروه با تیمهای الاتحاد عربستان، کوروچی ازبکستان و الاتحاد سوریه همگروه است .

بازی رفت تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان با برتری 2 بریک نماینده کشورمان به اتمام رسید.

در دیگر بازی امروز این گروه تیم فوتبال کوروچی ازبکستان در خانه موفق به کسب برتری یک برصفر مقابل الاتحاد سوریه شد.