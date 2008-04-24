به گزارش خبرنگار مهر ، اسقف اعظم سبوه سرکیسیان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران ظهر امروز چهارشنبه 23 آوریل ( 4 اردیبهشت ماه) طی یک نشست خبری مراسم روز 24 آوریل را تشریح کرد و گفت: عصر امروز مراسم کلیسایی برای یادبود شهدای ارمنه و مراسم نثار گل به بنای یادبود آنها در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شده و فردا ارمنیان تهران به مناسبت سالروز این نسل کشی در کلیسا گردهمایی می کنند چرا که این رویداد با هویت ارامنه عجین شده و قسمتی از هویت آنها را تشکیل داده است.

وی افزود: سال گذشته به یک و نیم میلیون شهید ارمنی یک نفر نیز اضافه شد و هراند دینک به عنوان آخرین نمونه از این نسل کشی به شهدای ارامنه پیوست، اما روند این نژادکشی ها هنوز هم ادامه دارد.

اسقف اعظم سرکیسیان با اشاره به ابعاد مختلف این نسل کشی اظهار داشت: در کنار این شهدا ما شاهد نابودی آثار تاریخی بودیم که جبران ناپذیر تلقی می شود و این نابودیها تا امروز ادامه دارد.

وی گفت: فرهنگ حاصل فعالیت روح و روان بشر است و از بین بردن آثار فرهنگی یک ملت با هدف جدا کردن هویت آن جامه صورت گرفته و سران دولت ترکیه تلاش کردند که هویت و کلیت ملت ارمنستان را نابود کند.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران به سفری اشاره کرد خود در چند سال گذشته به ترکیه داشته و شاهد بوده یک محله ارامنه به کلی نابود شده و تنها سنگها و دیوار کلیسا از آن باقی مانده بود.

وی افزود: زمانی که درحال تصویر برداری از اماکن بودم فردی گفت این تصاویر را نگهدار چرا که تا چند وقت آینده از این مخروبه ها هم چیزی باقی نمی ماند. به طوری که دو سال پس از آن از دیوار تخریب شده کلیسا نیز اثری باقی نمانده بود.

اسقف سبوه سرکیسیان گفت: من از این واقعه به عنوان حقیقت تلخ یاد می کنم چرا که یک واقعیت بود و تلخ بود چون یک ملت را نابود کرد. اگر صفحات تاریخ ملل و خاورمیانه را طی 100 سال گذشته ورق بزنید به نقشه ارمنستان غربی می رسید که اکنون دیگر از آن چیزی باقی نمانده و حتی بافت جمعیتی آن نیز از بین رفته است.

وی با اشاره به امکان همزیستی و گذشت از این واقعه اظهار داشت: ما امروز هم می توانیم دست دوستی به ملت ترکیه دراز کنیم اما این مورد تنها در گرو اجرایی کردن یک شرط است و آن به رسمیت شناختن واقعه نسل کشی ارامنه و احقاق حقوق ارامنه است. تا زمانی که دولت ترکیه این واقعیت را انکار می کند کشوری محکوم شده است.

وی پافشاری ترکیه برای انکار این واقعه تاریخی را به حمایتهای بی دریغ آمریکا نسبت داد و گفت: خود آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر و ملتها است، نباید با ظواهر فریب بخوریم آنها آزادی بیان، آزادی افکار و دموکراسی را تبلیغی می کنند اما این چه دموکراسی است که صد سرباز را به جنگ با ملت عراق برده و آنها را قربانی می کند و اگر این عدالت است ننگ بر چنین عدالتی.

خلیفه ارامنه تهران تأکید کرد : نمی توان تاریخ بشر را برپایه انکار و جعلیات ساخت، تاریخ بهترین گواه است، همانطور که اتحاد جماهیر شوری نیز در عرض یک ساعت فروپاشید. ترکیه نیز با انکار این واقعه تاریخی به مردم خود ظلم می کند.

وی بیان کردن واقعیتها را وظیفه اخلاقی رسانه های جمعی دانست و گفت بسیاری از سیاستمداران ایران طی مناسبتهای مختلف همواره از ارمنستان دفاع کرده و این نژادکشی را به رسمیت می شناسند به طوری که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به مناسبتهای مختلف به این نسل کشی اشاره کرده است و در مجلس نیز بسیاری از نمایندگان برای به رسمیت شناختن این واقعه اعلام آمادگی کرده اند. در سالروز 24 آوریل نیز نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود به این مسئله اشاره می کنند که این امر نشانه حسن نیت دولت این ایران نسبت به ارامنه و مسئله نسل کشی است.

وی با اشاره به تأثیر برخی واقعیات تلخ گفت: زمانی که در اسرائیل سربازی زخمی می شود صدای دنیا بلند می شود، اما چند قدم آنطرف تر زمانی که صدها فلسطین کشته می شوند جامعه جهانی سکوت می کند. چرا این صداها در زمان نسل کشی رواندا ساکت شده بود.