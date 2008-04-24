اولین روز رقابت های کاراته انتخابی تیم ملی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابت ها روز چهارشنبه با حضور452 کاراته کا در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شد و در اولین روز، مدعیان سه وزن بر روی سه تاتامی به رقابت پرداختند که در نهایت ساعت 21 مبارزات روز اول با شناخت نفرات برتر پایان یافت.

از نکات مهم روز نخست می توان به حضور کتیرایی ، رشیدی و آشوری رئیس ، نایب رئیس و دبیر فدراسیون به همراه آرین خو که گفته می شود قرار است به عنوان مدیر تیم های ملی منصوب شود در سالن شهید افراسیابی اشاره کرد. ضمن اینکه آرش صالحی ، مسعود ملاحی و اشکان مژدهی به دلیل اعتراض و توهین به داوران سه ماه از حضور در اردوها و مسابقات رسمی محروم شدند.

همچنین اشکان مژدهی که در وزن 80- کیلوگرم سوم شده بود به دلیل اعتراض به رای داوران ازرسیدن به سکوی سوم محرم شد.

نتایج کامل روز نخشت:

وزن 60- کیلوگرم: 1-محمد رضا غروبی(گیلان) 2- امید مهدزاده(قم) 3-وحید حسنی(گیلان) ومجتبی باپیر(خوزستان)

وزن 65- کیلوگرم:1-محسن سلیمی(کرج) 2-محمد نقی زاده(قم) 3- امید رنجبران و مسعود تیقی (تهران)

وزن 80- کیلوگرم:1-احسان حیدری(کرمانشاه) 2-حمید رضایی(اصفهان) 3- مهدی بایندوریان(تهران)

رقابت های اوزان 70- کیلوگرم،75- کیلوگرم و 80+ کیلوگرم امروز برگزار خواهد شد.