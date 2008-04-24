تاکید آمریکا بر ادامه حمایت از عضویت اوکراین در ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه،"ویلیام تیلور"گفت :"آمریکا تحت ریاست هر فردی که به عنوان رئیس جمهوری در انتخابات آتی این کشور برنده شود به حمایتهای خود از عضویت اوکراین در ناتو ادامه خواهد داد."

وی که در یک کنفرانس بین المللی با موضوع حفاظت از ارزشهای دموکراتیک و رعایت حقوق بشر در فعالیت خدمات ویژه در کی یف سخن می گفت، افزود:"اهمیتی ندارد که چه کسی به کاخ سفید راه خواهد یافت،زیرا هر سه نامزد شامل سناتور باراک اوباما، سناتورهیلاری کلینتون و سناتور مک کین از تلاشهای اوکراین برای پیوستن به بلوک اروپا- آتلانتیک حمایت می کنند.

خاطر نشان می شود تلاشهای اخیر آمریکا در نشست سران ناتو دربوداپست مجارستان برای پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو به سبب مخالفت روسیه، آلمان و فرانسه با شکست روبرو شد.