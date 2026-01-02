  1. بین الملل
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

رسانه عبری: نتانیاهو اظهار نظر وزرا درباره اعتراضات ایران را ممنوع کرد

یک رسانه عبری مدعی شد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وزرای کابینه‌اش را از اظهار نظر درباره اعتراضات ایران منع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبری‌زبان «کان» مدعی شد که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به وزیران کابینه دستور داده است از اظهارنظر درباره اعتراضات در ایران خودداری کنند.

گفتنی است که در روزهای گذشته، چندین مقام صهیونیست و نیز برخی از رسانه‌های این رژیم، واکنش‌های متفاوتی نسبت به اعتراضات اخیر در ایران ایران نشان داده‌اند؛ از انتشار پیام‌های حمایت‌آمیز برخی وزرا از معترضان ایرانی گرفته تا تلاش کابینه برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن مواضع رسمی درباره این اعتراضات.

ممانعت نتانیاهو از اظهار نظر وزیران کابینه‌اش در خصوص اعتراضات ایران را می‌توان نشانه‌ای از تلاش مقامات تل‌آویو برای پرهیز از تشدید تنش‌های منطقه‌ای دانست.

      چرا ؟چون میدونین به قدری منفور هستید که اگه مردم هر چی بیشتر آگاه بشن که همه ی اینا نقشه است و از شما منحوس ها آب میخوره ،اونوقت به هدفی که میخواین نرسید؟

