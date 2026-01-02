رسانه عبری: نتانیاهو اظهار نظر وزرا درباره اعتراضات ایران را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبریزبان «کان» مدعی شد که دفتر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل به وزیران کابینه دستور داده است از اظهارنظر درباره اعتراضات در ایران خودداری کنند.
گفتنی است که در روزهای گذشته، چندین مقام صهیونیست و نیز برخی از رسانههای این رژیم، واکنشهای متفاوتی نسبت به اعتراضات اخیر در ایران ایران نشان دادهاند؛ از انتشار پیامهای حمایتآمیز برخی وزرا از معترضان ایرانی گرفته تا تلاش کابینه برای جلوگیری از رسانهای شدن مواضع رسمی درباره این اعتراضات.
ممانعت نتانیاهو از اظهار نظر وزیران کابینهاش در خصوص اعتراضات ایران را میتوان نشانهای از تلاش مقامات تلآویو برای پرهیز از تشدید تنشهای منطقهای دانست.
